CÜ'de strateji plan çalıştayı düzenlendi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek için strateji plan çalıştayı düzenlendi.

Üniversite konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilde bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rektör Yıldız çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversite ile şehir arasında iş birliğini artırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bu kapsamda sempozyumlar düzenlediklerini, dergi çıkardıklarını aktaran Yıldız şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimizden itibaren şunu söyledik. Gerçekten şehir ne istiyor, şehirle üniversite arasındaki kopukluğun nedenleri nelerdir? Bu nedenle bu çalıştayı düzenledik. 2018-2020 yılları için stratejik plan düzenleyeceğimiz için bu çalıştayda alacağınız kararlar bize yol gösterecektir ve planımızı buna göre yapacağız. Görüşmeler sekiz masada yapılacaktır. Bu masaların moderatörlüğünü üniversitemizden hocalarımız yapacaklar. Böylece bu çalıştay bize bir yol gösterecek.”

Yıldız ayrıca, “eğitim”, “tarım, gıda, çevre ve doğal miras”, “gençlik projeleri”, “barınma-beslenme-ulaşım”, “sanayi, ticaret ve bilim”, “şehir ve kültür”, “sağlık” ve “sosyal projeler” masası olmak üzere 8 masa kurulduğunu belirterek, bu grupların bir an önce çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.