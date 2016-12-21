CÜ'de Taha Akgül Spor Salonu açıldı

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’ün adının verildiği spor salonunun açılışı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, CÜ Yerleşkesi içinde yapılan Taha Akgül Spor Salonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol 2. Lig Grup maçlarıyla hizmete açıldı.

Düzenlenen törende konuşan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Mücahit Fişne, son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınayarak şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeni açılan salonun isminin önemine dikkat çeken Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Çimen, “Turnuva düzenlemeyeli uzun zaman olmuştu ama bugün gururla buradayız. Sivas’ımıza, Üniversitemize yakışır bir salon oldu. Türkiye’ye yakışan gençlerle övünüyoruz. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemlerde birbirimize kenetleneceğiz. Sporda, kültürde, her alanda birbirimize sarılarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum.” dedi.

Konuşmalardan sonra Çimen, turnuvaya katılan takımlara çiçek takdim edip başarı dileklerinde bulundu. Açılışın ardından Cumhuriyet Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı ile Erciyes Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı arasındaki grup maçı oynandı. Turnuvanın 22 Aralık’ta sona ereceği öğrenildi.

Açılışa, Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Görler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gül, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.