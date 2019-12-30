CÜ'de Teknoloji ve Kadın Sempozyumu
SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından "Teknoloji ve Kadın Sağlığı" sempozyumu düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan sempozyum başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, şunları kaydetti:
"Günümüzde teknolojinin kullanımı hayatın her alanına girmiş ve insanların teknolojiden yararlanması bir ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk haline gelmiştir. Teknolojik araçların yaydıkları elektromanyetik enerji sağlığı özellikle bu araçları daha fazla kullanan kadınların sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Ayrıca yaşam süresi uzadıkça kronik ve foto yaşlanmanın görünür bulgularını azaltma isteği, güzel ve çekici gözükmek amacı ile kadınları yeni teknoloji arayışlarına yöneltmiştir. Bunun için kullanılan teknolojik araçların ve kozmetik ürünlerin içeriğindeki bazı maddelerin kadın ve beraberinde doğacak bebeğinin sağlığını olumsuz etkilediğini gösteren pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır."
Konuşmanın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Lisans öğrencileri mini konser verdi.
Konserin ardından Yazar, Davranış Bilimcisi Pınar Holt "Teknoloji Çağında Anne Olmak" konulu konferansıyla katılımcıları bilgilendirdi.
Daha sonra Panel Başkanlığını Prof. Dr. Ali Taşkın'ın yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin "Dijitalleşmenin Aile İçi İletişime Etkisi" konulu sunumu ile Psikolog Serap Katı'nın "Dijital Bağımlılığın Kadın Psikolojisine Etkisi" konulu sunumlarını yaptı.
Son alarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kocaöz "Kozmetikler ve Kadın Sağlığı" konulu konferans gerçekleştirdi.
Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın, Doç. Dr. Tuğut'a teşekkür plaketi vermesiyle program sona erdi.
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