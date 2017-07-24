CÜ'de yol genişletme çalışmaları

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yapım ve genişletme çalışmaları kapsamında yol kenarlarında bulunan çam ağaçları, Sivas Belediyesine ait araç sökme makinesiyle sökülerek yerleşkenin değişik yerlerine nakledildi.

Özellikle YGS, LYS, açık öğretim ve DGS sınavlarının yapıldığı günlerde trafiğin yoğun olmasından dolayı oluşan uzun araç kuyruklarının önlenmesi, öğrencilerin sınavlara geç kalmamaları için yerleşkedeki yolların büyük bir kısmı dört şeritli hale getirilecek.



Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında, ekipler yol genişletme çalışmalarını hava şartları elverdiğince ana nizamiye giriş kapısından başlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölgesinde bulunan güvenlik noktasına kadar sürdürecek.