ÇUDEF Başkanı Taş'dan AYBÜ MYO Müdürü Ateş'e teşekkür plaketi

ANKARA (AA) – Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) Başkanı Recep Taş Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş’i ziyaret ederek, yerleşkedeki çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Taş ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Yerleşkeyi gezen heyet, daha sonra Okul Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taş, Çubuk, Akyurt ve Pursaklar’dan yaklaşık 60 mahalle derneğinden oluştuklarını söyledi.

AYBÜ’nün ilçedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatan Taş, federasyon olarak her kim olursa olsun bölgeye katkısı olan herkesin yanında olduklarını kaydetti.

Kısa sürede yerleşkede önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Taş, şöyle konuştu:

“’İlçemiz sınırlarında kurulması nedeniyle büyük onur duyduğumuz ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bölgemize büyük yararlar sağlayacağına inandığımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin kuruluşundan hayata geçirilişine kadar emeği geçen her kademedeki yetkililere şükran duyguları ve minnet borçluyuz. Bu itibarla Ankara’nın kuzeyini aydınlatan üniversitemizin bir ünitesi olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun müdürü olarak dirayetle sürdürdüğünüz eğitim ve öğretim faaliyetleriniz yanında fiziki şartlarının iyileştirilmesi hususundaki değerli gayretleriniz nedeniyle teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.”

Kendisine ve kurumlarına gösterilen ilgi ve destek bedeniyle teşekkür eden Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ateş ise ilçenin beklentilerini bildiklerini ve bu nedenle sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak istediklerini aktardı.

Ellerinde olmayan nedenlerden dolayı hedeflerinde sapmalarda olsa en kısa sürede hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Ateş, “Turgut Özal Üniversitesinin üniversitemize devredilmesi ile sorumluluklarımız arttı. Koordinatör üniversite olduğumuz için yükümlülüklerimiz arttı. Yerleşkenin arka tarafında kurulması çalışmalarına başladığımız Sağlık Bilimleri Fakültesini bu nedenle ertelemek zorunda kaldık. Turgut Özal Üniversitesinin bağlanması süreci uzattı. Ayrıca yerleşkede yeni sosyal tesisler yapıyoruz. İnşallah bu tesislerden ilçedeki eğitim kurumları da istifade edecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taş tarafından Ateş’e plaket verildi.