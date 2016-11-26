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Cudi Dağında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere tarafından, bugün 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nca başlatılan Cudi Dağı’ndaki operasyonda etkisiz ülkü getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubundan sonradan 2 terörist daha etkisiz ışık halkası getirildi..

26 Kasım 2016 Cumartesi, 23:06
cudi-daginda-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi

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Askeri kaynaklardan alınan bilgilere tarafından, bugün 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nca başlatılan Cudi Dağı’ndaki operasyonda etkisiz ülkü getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubundan sonradan 2 terörist daha etkisiz ışık halkası getirildi.

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