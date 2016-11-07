Çukurca köylerindeki yasak kaldırıldı

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde icra edilecek işlem sırasında vatandaşlarımızın can ve mülk güvenliği ile emniyetli şekilde gezi etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden; halk düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının adalet ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Çukurca ilçesine alt Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde 3 Ekim 2016 günü saat 22.00’dan geçerli edinmek üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı duyuru edilmiş olup, Çukurca ilçesine emrindeki Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı. Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde yapılan işlem sona ermiş olup; 7 Kasım 2016 günü saat 17.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan nedeniyle teşekkür ederiz” denildi.