Çukurca ve Kuzey Iraka hava harekatı

TSK’dan yapılan açıklamaya kadar, Kilis Elbeyli’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu 5 terörist yakalandı.

Mardin’de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere karşın icra edilen operasyonda 7 iş birlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari Çukurca kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen tabanca mevzi, sığınak ve barınaklar yıkım edildi.

Hakkâri Çukurca’da aralıksız hava destekli operasyonda meydana çıkan çatışmada ise bölücü terör örgütü mensubu 13 terörist etkisiz ayla getirildi.

Erzurum Tekman’da icra edilen operasyonda, daha evvelden bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı saptama edilen bir adet sığınak, içerisinde bulunan muhtelif hayat malzemeleri ile birlikte yıkım edildi.

Hakkari Çukurca, Hisar Dağı ve Güven Dağı bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve havan mevzileri tahrip edildi.