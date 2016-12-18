Çukurcada teröre lanet yürüyüşü

Çukurca Belediye Meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla “Kahrolsun PKK”, “Çukurca halkı devletin yanında”, “Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Akan kan bayrak için” sloganları atarak tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne içten yürüdü. İlçe Kaymakamı Mehmet Mut, 2. Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Güvenlik Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı’nın da katıldığı yürüyüşün sonunda İlçe Müftüsü Zafer Güneş şehitler için dua etti. Yapılan duanın arkasından kalabalık dağıldı.