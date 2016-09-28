Çukurca'da teröristlerin 4 kişiyi kaçırması

ESKİŞEHİR (AA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin babası Alişen Kahveci, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

Baba Kahveci, düzenlediği basın toplantısında, oğlu Mevlüt Kahveci’nin 21 Eylül’de Çukurca-Hakkari karayolundaki Doğanlı köyü yakınlarında teröristler tarafından kaçırıldığını anımsattı.

Eskişehir milletvekilleri ve Vali Azmi Çelik’in desteklerini esirgemediğini anlatan Kahveci, telefonla görüşme imkanı bulduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine süre verdiğini bildirdi.

Kahveci, en son oğluyla Kurban Bayramı’ndan önce görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Oğluma ‘Uzman çavuşluğu bırak’ diye çok söyledim ancak sözleşmesinin 2 yıl daha olması nedeniyle bırakamadı. ‘Günüm dolsun, bırakacağım’ dedi. Bize hiçbir bilgi verilmiyor. Oğlumun yeri tespit edilmiş ancak bir sonuç alınamadı. Bakanlardan, milletvekillerinden oğlumun serbest bırakılması için yardım istiyorum. Hatta HDP’li milletvekillerinden dahi yardım bekliyorum. Oğlum ve yanındakiler 1,5 dakikada kaçırılıyor. Oğlumun silahı ve kimliği kaçırıldığı aracın içinde bulunuyor.”

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Çukurca-Hakkari karayolunun Doğanlı köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerin yol kesip durdurdukları sivil araçtaki 2 uzman çavuş, sürücü ve bir vatandaşı kaçırdığını duyurmuştu.