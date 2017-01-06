Ana Sayfa   >   Genel   >   Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı

Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı

06 Ocak 2017 Cuma, 14:55

Benzer Konular

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Kırıkkale'de
Görmez, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar’da cemaate cuma namazının ardından Arabaşı çorbası ikram edildi.

Yeni Cami Yatırma ve Yaşatma Derneği tarafından cuma namazı çıkışında tüm cemaate arabaşı çorbası ikram edildi.

Caminin imam hatibi Önder İldeş, cemaate kış aylarında çokça tüketilen Arabaşı çorbası ikram ettiklerini belirterek, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde çorba ikramı programımızı bu yıl ikinci kez düzenledik. Etkinliğimizi bundan sonra da devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

cuma namazı Yeni Cami Yatırma ve Yaşatma Derneği

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet