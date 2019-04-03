Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: “KAZANAN ÇUMRA’MIZ OLMUŞTUR”

Çumra AK Parti Belediye Başkanı Halit Oflaz Basın bildirisi yayınladı.

Oflaz bildirisinde “Kıymetli hemşerilerimiz 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakımıza olan teveccühünüz ile 2023 Çumra’sının inşasına vermiş olduğunuz ve rekor sayılabilecek desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Bu rekor farkla kazandığımız seçimde sorumluluklarımız kat kat artmış bulunmakta, seçim sürecinde verdiğimiz her sözün arkasında en hassas şekilde duracağımızın bilinmesini en hasbihane duygularla sizlerden istirham ediyorum.

Sizler bizleri bu göreve layık görenlere karşı mahcup ettirmediniz. Bizler de hizmetkârınız olarak çıktığımız bu yolda sizlere mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışacağımızın sözünü bir kez daha en güçlü şekilde teyit ediyoruz.

Anadolu’nun parlayan yıldızı olma yolunda Tarım Şehri Çumra’mızı saygın şehirler hüviyetine kazandırmak Büyükşehir belediyesinin merkez ilçelerine yakışır hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmak adına sizlerle el birliği edip gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için omuz omuza yol yürüyeceğimizi Çumra’nın her alanda hakkını savunmak için cesaretle konuların üzerine gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ferhat’ın Şirine olan aşkı gibi bizde yeni bir aşk hikayesi yazacağız. Yardımcısı Allah, rehberi hz peygamber, yol arkadaşı sizler olan vatan millet sevdalısı omuzlarda hizmetin adı ancak ve ancak bir aşk hikayesi olur.

Bundan sonra daha çok dua’ya ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dr Devlet Bahçeli ile birlikte bu vatana hizmetleri olan herkese hayır dualarınızı eksik etmeyin.”dedi.

A.ARAN