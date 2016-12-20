Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Saraçoğlu Selçukta

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi kadar Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Prof .Dr İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından “Her Derde Derman Anadolu Toprakları” konulu konferans gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmi Uyanık, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Anadolu toprakları hastalıklara şifa olmuştur”

Program açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, “Bu topraklar 1071’de İslam’la şereflenmeye başlamış ve Haçlı Seferlerinden bu yana Selçuklardan günümüze dek birçok tarihe olaya şahitlik etmiştir. Türk İslam Medeniyeti, Selçuklu’dan Osmanlıya Anadolu’nun uygarlık mührünün vurulduğu yerdir. Çanakkale’de cephede düşmanın yarasını sarma faziletini gösteren bu ahali, bu günde yanı başındaki Suriye’de, Irak’ta zulme uğrayan kardeşlerine kucak açmış ve onları bağrına basarak onların yaralarını sarmışlardır. Anadolu toprakları tarihi boyunca lüzum tüm hastalıklara şifa kaynağı gerekse haksızlığa uğrayan mazlumların umut kaynağı olmuştur. Bu vesile ile vatan ve toprak uğrana can veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

“Eğer duygunuz yahut algılamamız olası değil”

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise, “Mevlana’nın şehrinde Konya’da Selçuk Üniversitende konuşmak benim için ayrılacaktır. Hz Mevlana’nın dediği gibi öyle dertler vardır oysa devası içinde çıkar. Biliyorsunuz aşılar mikropların kendisinden elde edilir. Grip aşısı grip virüsünden elde edilir. Öyle dertler vardır ki devası içinde çıkar derken birkaç yüzyıl öncesinden Mevlana günümüze ışık tutabilmiştir. Günümüzde bir şey izah etmek dinletmek fazla kolaydır fakat algılamak zordur. Ayeti Kerim’de ‘Biz insanları gören, duyan olarak yarattık’ diyor. Maalesef Irk günümüzde bakıyorlar ama görmüyorlar, işitiyorlar ama duymuyorlar. Benim ise amacım sizlere bazı şeyleri gösterebilmek, bir takım şeyleri duyurabilmektir. Dinlemek bununla birlikte duygundan kaynaklanır. Eğer duygunuz yahut algılamanız mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Anadolu toprakların verimli ve ayrıcalıklı topraklar olduğunu ifaden eden Prof. Dr. Saraçoğlu, “Anadolu toprakları 7 farklı bölgeden oluşur. Bu 7 alan, 70 farklı belde ve her beldede 70 farklı bitki türümüz var. Faktöriyel olarak 34 bin 300 farklı çeşit bitki olduğunu gösterir. Ipek ve Baharat Yolu sırasında bu ticaret yolları Anadolu’ya uğradıkları için Asya’dan ve Avrupa’dan fazla öbür bitki türleri Anadolu topraklarına ekilmiştir. Anadolu toprakları bir kalıtımsal kaynaktır. Bu kaynakların kıymetini iyi anlamak zorundayız, eğer bu verimli toprakların kıymetini bilmezsek gelecek nesiller için endişelenmeliyiz Biz insanların hayatı topraktan meydana çıkan yeşil bitkiye sevinen çiftçiye aynı. Bir bakarsın yeşermiştir, bir bakarsın sararıp kuruyup gitmiştir. Gelecek nesillere daha verimli daha yaşanabilir dünya vazgeçmek için daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekir” dedi.

Konferansın ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’na, Selçuk Üniversitesi Rektör Tezgâhtar Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut göre teşekkür plaketi takdim edildi. Prof. Dr. Saraçoğlu Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i de makamında ziyaret etti.