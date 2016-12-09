Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

– “Darbe gecesi olduğu gibi bugün yapılmaya çalışılan ekonomik işgal hareketi karşısında da Cumhurbaşkanının yanında yer almamız gerekiyor”

ÇANKIRI (AA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Darbe gecesi olduğu gibi bugün yapılmaya çalışılan ekonomik işgal hareketi karşısında da Cumhurbaşkanının yanında yer almamız gerekiyor.” dedi.

Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Tarih şuuru” konferansına konuşmacı olarak katılan Topçu, öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananları anlatan Topçu, “15 Temmuz’dan günümüze kadar yaşananlar ortada. 15 Temmuz’un ardından başlatılan ekonomik operasyonlar devam ediyor. İç ve dış düşmanların desteklediği bu harekete karşı birlikte hareket etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Topçu, 15 Temmuz’da bu düşmanların Ankara’yı çökerterek, tüm Türk ve İslam dünyasını yok etmeye niyet ettiğini vurgulayarak, “15 Temmuz gecesi millet Cumhurbaşkanının arkasında durarak, vatanına sahip çıktı. Darbe gecesi olduğu gibi bugün yapılmaya çalışılan ekonomik işgal hareketi karşısında da Cumhurbaşkanının yanında yer almamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Dünyada yeni bir dönemin başlayacağını anlatan Topçu, “Türkiye’nin sağlam bir irade göstermesi ve güçlenmesi Orta Asya, Balkan Ülkeleri ve Ortadoğu’da etkili olacağı yeni bir dönemin başlangıcı demektir. Tarihin birçok döneminde olduğu gibi bizim güçlenip büyümemiz ve dünyada etkili konuma gelmemizi istemeyen güçler çeşitli oyunlarla karşımıza çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Topçu, konuşmasını tamamladıktan sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Konferansın sonunda okul müdürü Mürsel Eroğlu, Yalçın Topçu’ya ebru hediye etti.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çankırı Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Öztürk, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, bazı kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.