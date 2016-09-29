Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz anma günü olarak tatil edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan “27. Muhtarlar Toplantısı”nda Adıyaman, Ankara, Artvin, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Niğde, Ordu ve Samsun’dan gelen muhtarlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz artık ‘Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’ olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir.” ifadelerini kullandı.