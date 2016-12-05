Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’de (TUSAŞ TAI) Göktürk-1 uydusunu faaliyete alma töreninde konuştu. Konuşmasına Göktürk buluş gözcülük yapma uydusunun Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için uğurlu olmasını temenni ederek başlayan Erdoğan, “Bugüne kadar fırlattığımız en gelişmiş görüntüleme uydumuz olan Göktürk- 1 az önce Fransız Guyanası’ndan uzaya gönderildi. Uğurlu olsun. Artık neticelerini gördükçe daha da gururlanacağız. Daha da bunlar bizim övünç vesilemiz olacak. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah 1 saat içinde Norveç’teki yer istasyonundan alacağız. Bu uydunun üretilmesi ve fırlatılmasında emeği geçen herkese şahsım ve milletim namına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Göktürk-1 daha önce gönderilen Göktürk-2’den daha gelişmiş bir uydudur”

RASAT uydusunun 2011 yılında Rusya’dan, Göktürk-2 uydusunun ise Çin’den fırlatıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu Anda Göktürk-1 uydumuzu uzaya göndererek uzay çalışmalarında yeni bir adım daha atmış oluyoruz. Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk-1 daha önce gönderilen Göktürk-2‘den daha gelişmiş bir uydudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ileri teknoloji kabiliyetleriyle hizmet verecek bu uydumuz öteki alanlarda da ülkemize kayda değer faydalar sağlayacaktır. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme kabiliyetiyle bu uydudan orman alanlarının kontrolünden deniz kirliliğine, doğal afetlerdeki hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine değin geniş bir yelpazede istifade edilecektir. Bu uydunun kabiliyetleri Türkiye’nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği maksat konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. Derhal hedefimiz Göktürk- 1’den daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermektir. Savunma sanayimizin ileri teknoloji gerektiren diğer bütün ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi ve üretmesi şarttır. Bu konuda yürütülen çalışmaları biliyorum, takdir ediyorum. Lakin daha fazlasını yapmamız gerektiğini de bilhassa belirtiyorum. İlgili kurumlarımızın artık bütün çalışmalarını hazır alım yerine kendi tasarım ve üretimimizi esas bölge bir hoşgörüyle yürütmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek”

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin son 200 yıllık tarihi özellikle da hepimizin çok yakından takip ettiği son 32 yıldaki terörle uğraş dönemimiz bizler için çok kayda değer derslerle doludur. Kıbrıs Barışma Harekâtımızda birincil örneklerine rastladığımız askeri ambargolar, terörle çaba dönemimizde kuytu ya da açık sürekli karşımıza çıktı. Hemen tekrar bir takım Batı ülkelerinin, o ülkelere ait firmaların ülkemize belirtilmiş askeri ürünleri satmama kararları aldıklarına tanık alıyoruz. Hamdolsun bugün Türkiye 14 yıl öncesine göre savunma sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığını benzeri yarıya azaltmış durumdadır. Yüzde 80’den yüzde 40’lara gerileyen bu alandaki dışa bağımlılığımızı inşallah 2023’e kadar büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. tekrar tekrar söylediğim bir söz var. Atalarımızdan bizlere servet, ‘fena komşu insanı hacet sahibi yapar.’ Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Bizi hacet sahibi yapacak. Bu cins engellemeler savunma sanayimizi geliştirme konusundaki azmimizi güçlendiriyor. Bugün uzaya fırlattığımız uydudaki yerli katkı oranı yüzde 20. Bundan sonraki daha gelişmiş uydumuzu en azından bütün tersi bir oranla üretim edip uzaya göndermeliyiz. İleri teknoloji gerektiren projelerin uzun süre önemli kaynak birikim ve tahammül istediğini biliyorum. Göktürk-1’in 2009 yılında başlamış bir proje olması bunun en somut bir örneğidir. İhtiyacımız olan bütün alanlarda iyi bir planlama ve dürüst tercihlerle kendi kendimize yeterli ışık halkası geleceğimiz bir savunma sanayinin çabucak tesis edilmesi gerekmektedir. Azmettik, kararı verdik ve silahlı insansız hava aracında olduğu gibi savunma sanayinde dışarıdan alacağımız sınırlı sayıdaki araç fiyatından daha ucuza projenin tamamını finanse etme imkanına sahip olduğumuzu da gördük. Sadece talep etmek yetmiyor. Dost olduğumuz NATO’da beraber olduğumuz çoğu dostlardan bırakın silah almayı silahsız İHA’lardan olmak istiyoruz, talebimizi kendilerine iletiyoruz. Bugün git yarın gel, en son söyledikleri ne oluyor? ‘Kongreden müsaade çıkmadı.’ Ya biz NATO’da beraber yok miyiz, benzer cephede beraber yok miyiz, bize bu yaptığımız nedir? Daha Sonra silahlarıyla ilgili o konularda yeniden kendileriyle görüşüyoruz. Arkadaş, oturuyoruz, konuşuyoruz, gülüşüyoruz fakat meslek neticeye gelince kongreden karar çıkmadı. İşte bunlar bizi sonunda hacet sahibi yaptı. Acilen artık kendimiz üretiyoruz, hem de fazla daha ucuzuna üretiyoruz.”

“Hazır mahsul alımına yönelen anlayışın tuzağına yeniden elbette düşmemeliyiz”

“Geçmişte uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı, tabanca fabrikalarımızı kapatıp, hazırlanmış ürün alımına yönelen anlayışın tuzağına yeniden kuşkusuz düşmemeliyiz” diyen Erdoğan, “Kayseri gerçekten bununla birlikte uçak mezarıdır o topraklar biliyor musunuz? Oralara gömmüşlerdir uçakları. Üretilenleri oralara gömmüşlerdir. Biz siyasi irade olarak bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. TSK’da da benzer kararlılığı görmekten tatmin duyuyorum. İnşallah çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor. Özel sektörümüzle, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla hep birlikte el ele vererek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımıza inanıyorum. Bugün aslında coşkuluyum, duyguluyum. Zira az önce yaşadığımız lahza, coşku, bizler için çeşitlilik arz ediyor. Genelkurmay Başkanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, TUSAŞ, ASELSAN ve TÜBİTAK’ta bu projenin başarısı için devir yapmış olan herkesi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının gerisinde Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Pelin Üzek – Abdullah Sarıca – İlker Turak