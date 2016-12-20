Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tünelinden böyle geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin açılış törenin arkasında Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu yakasına geçti. Avrasya Tüneli’nden birincil geçişini bir minibüsle yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın o anaları kameralara yansıdı. Avrasya Tüneli’nin ortasında duran Erdoğan ve Yıldırım anı fotoğrafı çektirdi.