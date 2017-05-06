Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Taha Akgül’ü tebrik etti
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya şampiyon sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:27
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya şampiyon sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Musa Erdoğan