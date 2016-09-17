Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-26 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu’nun 71. Dönem Genel Görüşmeleri’ne katılacak ve BM Genel Kuruluna hitap edecek.

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 71. Dönem Genel Görüşmeleri 20-26 Eylül’de New York’ta “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyamızı Değiştirmek için Evrensel Hamle” temasıyla gerçekleştirilecek.

Genel Kurul genel görüşmelerinin resmi açılışının yapılacağı 20 Eylül Salı günü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin kabulünün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek programa ve Genel Kurulun açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından da BM Genel Kuruluna hitap edecek.

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Barack Obama’nın öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika ve Ürdün’ün eş-ev sahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine katılması da öngörülüyor.

Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede insani krizler ve bunların neden oldukları göç hareketleri ile genelde Türkiye’nin aktif insani diplomasisi, özelde Türkiye’nin mülteciler konusunda üstlendiği sorumlulukları vurgulayan bir konuşma yapacak.

Aynı gün, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından verilecek resepsiyona iştirak etmesi planlanan Erdoğan, New York’ta bulunacakları sürede bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın, ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmesi ve medya kuruluşları temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmesi de planlanıyor.

