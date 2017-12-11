Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye geliyor

Hakkari Evinde ildeki gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, 23 Aralık’ta yapılacak olan partilerinin 6. olağan kongresi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’ye geleceğini belirtti. Başkan Gür, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, herkesi kongreye davet ettiklerini kaydetti.

Başkan Gür ve beraberindeki partililer, daha sonra ildeki basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Feyzullah Taş

