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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa’da Kaptan Ahmet Erdoğan Milletlerarası Erkek Anadolu İmam Konuşmacı Lisesi Eğitim Külliyesi açılış törenine katıldı. Babasının adını taşıyan okulun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra okulda eğiti.

04 Aralık 2016 Pazar, 00:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa’da Kaptan Ahmet Erdoğan Milletlerarası Erkek Anadolu İmam Konuşmacı Lisesi Eğitim Külliyesi açılış törenine katıldı.

Babasının adını taşıyan okulun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Printer ile Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle konuşarak anı fotoğrafı çektirdi. 

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