Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

– Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile kendilerini çay içmeye davet eden öğrencinin evini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binalı Yıldırım, Kayseri’de kendilerini çay içmeye davet eden lise öğrencisinin evlerine konuk oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde, bir grup imam hatip lisesi öğrencisi kız, yoğun sevgi gösterisinde bulundukları Erdoğan için “Yolunu yol eyledik, davanı davamız bildik, elhamdülillah ayaktayız dimdik, evde çayımızı da demledik, sizi de içmeye beklerik” yazılı pankart açtı.

Öğrencilerden Betül Karasu ile görüşen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhakesi, pankartı alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Özhaseki, tören sonrası Karasu’nun Kemeraltı Mahallesi’ndeki evine gitti.

Karasu ailesiyle görüşüp çay içen Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde bekleyen ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.