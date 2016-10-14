Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

KONYA (AA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valiliğini ziyaret etti.

Kent merkezindeki Kapu Camisi’nde cuma namazını kılan Erdoğan, ardından tarihi Bedesten Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlar, “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Mazlumların umudu”, “Başkan Erdoğan” sloganları atarak, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan esnaf ziyaretinin ardından Valiliğe geçti.

Valilik önündeki tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Vali Yakup Canbolat’dan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile diğer ilgililer eşlik etti.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından, toplu açılış töreninin yapılacağı Kılıçarslan Kent Meydanı’na geçti.