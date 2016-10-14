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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

14 Ekim 2016 Cuma, 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

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KONYA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki toplu açılış töreninin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Burada, Belediyenin mehteran takımı mini konser verdi. Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile makamında görüştü.

Çıkışta, kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Kalabalık arasında, “Demokrasi dediler nöbetlere doymadık, reis dediler meydanlara sığmadık” pankartı dikkati çekti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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