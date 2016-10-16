Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve toplu başlangıç törenine katılmak üzere Konya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yeniden Yapılanma Bakanı Lütfi Elvan ve Sıhhat Bakanı Recep Akdağ ile uçakla Konya Havaalanı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan cuma namazını kılmak üzere makam aracıyla eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile birlikte Kapı Cami’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışında Konya Valiliği’ne doğru yürüyerek çarşıdaki esnaflarla selamlaştı.