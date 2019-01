CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONYALILARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının da bulunduğu toplam 1 milyar 464 milyon liralık yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Konya’nın tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direnişin ve dirilişin sembolü olduğunu kaydeden Erdoğan, “Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Bugün Konya, bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızıdır” dedi. Konuşması sırasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay’ı da sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uğur kardeşimizi Konya’ya, Konya’yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının da yer aldığı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 1 milyar 464 milyon lira tutarındaki yatırımların toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapıldı.

BİZİM İÇİN KONYA KURUCU İRADEDİR

Mevlana Meydanı’nda on binlerce Konyalının katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 aylık bir aranın ardından bir kez daha Konya’da olduklarını belirterek, “Bizim için kurucu irade olan Konya, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direnişin ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur” dedi.

KONYA’YA ELİ BOŞ GELMEK OLMAZ

”Hz. Mevlana gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya eli boş gelmediklerini kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi: “Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 eserin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hükümetimizin İkinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı’nın hizmete sunulması. Diğeri Necmettin Erbakan Üniversitesi – Meram Belediyesi arasındaki hafif raylı sisteminin ihale çıkılmasıydı. Yeni gar binamız yakında hizmete giriyor. Ankara ve Konya arasındaki Yüksek Hızlı Tren yolculuğu inşallah bundan sonra daha konforlu ve daha rahat hale gelecektir. Konya için önemini bildiğim, yaklaşık 22 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi – Meram Belediyesi hafif raylı sistemin bir an önce tamamlanmasını bizzat takip edeceğim. Bu projenin 2. hattı olan Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi Hattı ile ilgili hazırlık çalışmalarının da kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Hafif raylı sistemimizin hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yapacak, burada çalışacak araçları da Büyükşehir Belediyemiz temin edecek. Şehrimiz için önemini bildiğim Çevre Yolu inşaatının ilk etabındaki çalışmalar da aşama aşama devam ediyor. Görüldüğü gibi bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz bir taraftan da bakanlıklarımız Konya için çalışıyor.”

UĞUR KARDEŞİMİZİ KONYA’YA KONYA’YI DA UĞUR KARDEŞİMİZE EMANET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’taki Yerel Seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Uğur İbrahim Altay’ı aday gösterdiklerini hatırlatarak, “Sizlerin zaten yakından tanıdığı ve görevi devam ettiren Uğur İbrahim kardeşimizi bu seçimde aday gösterdik. İnşallah bu dönemde de Uğur İbrahim beyle sizlerin takdiri ile sandıklardan tercihi ile yola devam edeceğiz. Uğur kardeşimizi Konya’ya, Konya’yı da Uğur kardeşimize emanet ediyorum. 31 Mart’ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya’yı Türkiye’de bir numaraya taşıyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

KONYA HER DÖNEMDE BELEDİYECİLİKTE ÜLKEMİZE ÖRNEK OLMUŞTUR

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin tamamladığı hizmetlerin de açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Konya her dönemde belediyecilikte ülkemize örnek olmuştur. Tüm bu yatırımlar ülkemize, şehrimize hayırlı olsun. Bu yatırımların Konya’da hayata geçmesinde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, tüm kurumları ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Bugün Konya, bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızıdır. Üstelik Konya, sadece ülkesinde değil, kendisini uluslararası düzeyde de kabul ettirmiş bir şehirdir. Konyamıza 16 yılda yaptığımız yatırım tutarı, 48,5 milyar lira. Konya’ya bu yakışırdı, biz de bunu yaptık. Ama durmak yok yola devam” dedi.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ 2020 BAŞINDA HİZMETTE OLACAK

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi’nin inşaatının devam ettiğini hatırlatarak, “İnşallah 2020 yılı başında hastanemizi hizmete alacağız. Konyalı hemşehrilerimiz de sağlık hizmetinin zirve noktası olan bu tesise kavuşacak. Bugün burada toplu açılış törenini yapmış olduğumuz eserler arasında 4 sağlık tesisimiz var. Numune Hastanemizin 610 yataklı binasının yanı sıra Seydişehir Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasının, Hadim Devlet Hastanemizin modernizasyon çalışması ve Emirgazi Hastanemizin açılışını da yapıyoruz. Diğer sağlık kuruluşlarımızın yanı sıra bu sağlık tesislerimiz de hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

KONYA’YI CAZİBE MERKEZİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya’yı çevre, şehir, turizm ve ekonomik açıdan bir cazibe merkezi yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılacak tesisler bu gayretin bir göstergesidir. Yapım maliyeti 1 milyar 464 milyon lira olan 99 eserimiz arasında millet bahçesi, millet kıraathanesi, üniversite ve kamu kurumlarında hizmet verecek bina ve derslikler, hastaneler, okullar, 5 tarihi camimizin restorasyonu, birçok alt yapı ve üst yatırımı olmak üzere bir dizi eser bulunuyor” diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine varma adına daha nice eserlerin gerçekleşmesi için hükümet, yerel yönetimler ve STK’larla birlikte var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

BAŞKAN ALTAY’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “Bugüne kadar şehrimize her gelişinizde yeni müjdelerle, yatırımlarla geldiniz. Konyalılar da sizi her zaman bağrına bastı. Şehrimizin hayallerini siz gerçekleştirdiniz. Konyamız; Yüksek Hızlı Trene, Mavi Tünele, yeni üniversitelere, Bilim Merkezine, yeni stadyuma, yeni çevre yoluna, şehir hastanesine, Hızlı Tren Garına, Lojistik Merkezine, Millet Bahçesine, Millet Kıraathanelerine sizlerin desteği ile kavuştu. Bütün bu yatırımlar için Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA ALDIĞI YATIRIMLARLA GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2’inci 100 Günlük Eylem Planında yer alan Konya için büyük önem arz eden Konya Metrosu ihalesi ve Yüksek Hızlı Tren Garı için Konyalılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Altay, konuşmasını şöyle tamamladı: “Konyamızın ilçeleriyle birlikte topyekûn kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin liderliğinde Gönül Belediyeciliği düsturuyla gece gündüz, yaz kış demeden sürekli hemşehrilerimizle bir araya geliyor, istişareler yapıyoruz. Geçmişte bir başkent olan ve sürekli gelişen Konya, aldığı bu yatırımlarla, birlik ve beraberliğini koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin parlayan yıldızı olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

1 MİLYAR 464 MİLYON LİRALIK 99 YATIRIM HİZMETE AÇILDI

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol mensupları, kurdele keserek içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 26 yatırımın da bulunduğu, bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin toplamda 1 milyar 464 milyon lira tutarındaki yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKAN ALTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir süre görüştü.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi özel defterine “Konya’da bulunmaktan ve Konyalı kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışanlarına Allah’tan muvaffakiyetler dilerim” notunu yazdı.

Başkan Altay ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Konya projelerimizi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimize gösterdikleri ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

D.DOĞAN