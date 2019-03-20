CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONYA’YA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Seçimleri sürecinde Konya düzenleyeceği mitinglerin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Seçimler sürecinde Konya da miting düzenleyecek.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret edeceği Karaman ve Konya’da vatandaşlara hitap edecek olan Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyecek

Erdoğan seçime 9 gün kala Konya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında Konya programı da belli oldu.

Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri çerçevesinde düzenlediği mitinglerden birini de Konya’da gerçekleştirecek. Erdoğan yerel seçimlerden 9 gün önce Konya’da olacak. Bundan önceki seçimlerde genelde en son mitingini Konya’da yapan Erdoğan bu kez seçimlerden bir hafta önce Konyalılarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mart 2019 Cuma günü Konyalılara hitap edecek.AA