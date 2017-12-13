Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbasla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. Beylerbeyi Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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