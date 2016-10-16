Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meram Belediyesi hizmet binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Meram Belediyesi önünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yabup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru katıldı. Törene katılanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdelesini toplu açılış töreninde kestikleri hizmet binasının şanslı olmasını diledi. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan daha sonra beraberindekilerle belediye binasına girdi ve data aldı.