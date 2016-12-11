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Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bir dizi telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri takip etmekte olduğunu belirtti.

11 Aralık 2016 Pazar, 02:51
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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bir dizi telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri takip etmekte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, İstanbul İl Güvenlik Müdürü Mustafa Çalışkan ile ayrı olarak telefonla görüşerek atak hakkında bilgi aldığı kaydedildi. İstanbul’da Tarabya’daki ikametgahında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak ile birlikte peşine düşüp takip ettiği öğrenildi.

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