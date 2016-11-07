Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerini tamamladığımızda Türkiye şifa merkezi olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Bağlarbaşı’nda Academic Hospital’ın başlangıç törenine katıldı. Törende açıklamalarda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hastanemiz esasen çeyrek asırdır bu bölgede hizmet veriyor. Üsküdar eski adliye binasını geçtiğimiz yıllarda bünyesine katan bu nedenle takriben tabanda 12 bin metrekareye oturan 20 milyon liralık bir yatırımla bugün bambaşka bir çehreye kavuşan bir hastane söz konusu. Hemen Hemen beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak odaları ile 87 yatak kapasitesi ile toplamda 350 afiyet personeli ile farklı bir hastane ile aleyhinde karşıyayız. İnşallah şifa kaynağı olarak bütün insanlığa hizmet edecek. Yola çıktığımızda 2003’ün başında bu işin bedeli olmaz diye konuştuk. Hastanelerimizin kapısı insanımıza hiçbir vakit kapalı olmayacak. Hasta hiçbir zaman kapıdan gönderilmeyecek. Değişik bakanlıkların kendine bağlı hastaneleri var bunları tek çatı aşağıda toplayacağız dedik, topladık. Bu işin birincil etabıydı. İkinci etapta arzu eden özel hastaneler olursa kamu özel olarak bu süreci işletelim dedik. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Eksikler değil değil var emrindeki. ara sıra devletten zaman zaman özel sektörden kaynaklanıyor lakin çoğunlukla iyi yürüyor” dedi.

“Hastanelerimiz vatandaşlarımızla birlikte Avrupa’dan Ortadoğu’ya dek tüm bölgeye hizmet ediyor”

Bu hastanenin Türk Sıhhat sektörünün 14 yıldan nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından oldukça kayda değer olduğunu düşündüğünü gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Özel sağlık kuruluşları yaklaşık olarak bir kendileriyle yarışıyorlar. Günü kurtaran kısa vadeli projeler yerine burada olduğu gibi uzun vadeli projelere giriliyor. Hastanelerimiz alanların en iyi uzmanlarını istihdam ederek vatandaşlarımızla birlikte Avrupa’dan Ortadoğu’ya dek bütün bölgeye hizmet ediyor. Burası Havard’la meslek birliği yapıyor. Harvard buralara kola basit gelip iş birliği yapar mıydı?” diye konuştu.

“Ülkemiz hastanelerinde 141 bin doktor tayin yapıyor”

“Vatandaşlarımızın tanı ve tedavi için başka ülkelere gittiği dönemlerden hamdolsun benzer amaçla başka ülkelerden ülkemize gelen veya gelinen günlere ulaştık” diyen Cumhurbaşkanın Erdoğan, “Artık vatandaşlarımız, özel hastaneden hizmet olmak için bir mal varlığı ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda değiller. Bu devri geride bıraktık. Onlar eski Türkiye’de kaldı. Eskiden bırakın teşhisi, tedaviyi hastane ziyaretleri zeka bir çileydi. Hastanelerde, uzman doktordan vazgeçtik, pratisyen hekim bile bulmak büyük bir sıkıntıydı. Şu an ise ülkemiz hastanelerinde 141 bin hekim ödev yapıyor, Gece yarısı sıraya girilen, hastaların insan yerine konulmadığı, hastanelerin pislik içinde olduğu, sağlam girenin hasta çıktığı bir ülkeden buralara geldik. Şu Anda insanımız devlet hastanelerinde bile Avrupa’nın birçok özel hastanesinde olmayan hizmeti ücretsiz alabiliyor” şeklinde konuştu.

“Kanser ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kuşkusuz ödenti almamamız gerekir”

Geceden sıralara girildiği, sağlam girenin hasta çıktığı bir ülkeden buralara geldik diyen Erdoğan, “Geçen Başbakanımız ve Afiyet Bakanımızla konuştuk. Dedim fakat bakın kuşkusuz, kanser deha, ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kuşkusuz aidat almamamız gerekir. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı bizim için bu dek kayda değer. Alıngan olalım, buralarda suistimale fırsat vermeyelim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye şifa merkezi olacaktır”

“Kent hastanelerini tamamladığımızda sunulan hizmet kalitesi yükselecek ve Türkiye şifa merkezi olacaktır” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ülkemizin sıhhat turizmi alanında rakiplerine tarafından fazla üstün niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. İnşallah 14 yıllık hayalim olan büyük kasaba hastanelerimizin devreye girmesiyle özellikle bu konuda fazla daha ayrı bir seviyeye geleceğiz. şu anda şehir halkı hastanelerimizin başlangıç dönemine de geldik. Yanılmıyorsam önümüzdeki ay birini açıyoruz ve maksat; 30 büyük şehrin tamamında inşallah büyük kasaba hastaneleri başlatmak. Bunlardan iki tane de İstanbul nasibini alacak.”