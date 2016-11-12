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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit kaymakamın mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu

Derik ilçesinde belediye başkanvekilliği görevi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, baba ocağı Sakarya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 17:50
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Derik ilçesinde belediye başkanvekilliği görevi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, baba ocağı Sakarya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalaycı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının arkasından kabristana götürülen şehit için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak da eşlik etti. Şehit Kaymakamın cenazesi dua ve tekbirlerle defnedildi. Erdoğan, şehit kaymakamın defnedilmesinin arkasından mezarlıktan ayrıldı. 

Bilal Bilir – Gürcan Yılmaz – Mehmet Selman Bektaş – Refik Fidan – Remzi Yıldırım
 

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