Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin Başika’dan çıkmasını isteyen Irak merkezi hükümetine tepki göstererek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti istediğin zaman gelen, istediğin vakit çık dediğinde çıkan bir ülke değildir” dedi.

Bir dizi açılış ve esas atma töreni için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 14 yılda ekonomiden siyasete, demokrasiden dış politikaya, ticaretten alt inşa yatırımlarına dek her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Türkiye’nin bu galibiyet hikayesinin geleceğe de ışık tuttuğunu kaydeden Erdoğan, “Biz Türkiye’nin bu kayda değer konumunu dünyanın ayrı köşelerindeki kardeşlerimizin gönderdikleri mesajlarda da görüyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde kanımca tanık oluyoruz. Ülkemizden yayılan umut ışığının birilerini ciddi manada rahatsız ettiğini de biliyoruz. İşte son Cerablus olayında Musullu kardeşlerimiz ziyaretlerinde bize aynen şunu söylediler, ‘Biz şurada birkaç ay öncesine kadar umutsuzduk. Lakin Cerablus’tan sonradan bizim umudumuz arttı’ demeye başladılar. Şu Anda biz bundan böyle umudumuz Türkiye’nin Irak’ta atacağı adımlara bağladık diyorlar. Çünkü önemli manada bir tehdidi altındalar. Burada derhal korkutma olarak birinci derecede DEAŞ var” dedi.

“Koalisyon güçleri ve Türkiye kimseden takviye isteksizce bu işi bitirir”

Şu an Başika’daki Türk askeri varlığının Irak merkezi hükümetini rahatsız ettiğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ahmet Bey başbakanken bunlarla şuan ancak Irak’ın başbakanı ile benzer masaya oturup oradan mesajları vermişlerdi. Beni de Cumhurbaşkanı olarak makamımda ziyaret ettiğinde bana kalırsa oraya eğlence etmek suretiyle terör örgütü DEAŞ’la mücadele noktasında bizden takviye isteyen kimdi, bunlardı. Hemen buradan çıkmalı diyor. Kusura bakma Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti istediğin süre gelen, istediğin zaman çık dediğinde meydana çıkan bir ülke değildir. Şuanda burada mazlumlar var. 400 bin Türkmenler, yarısı Şia yarısı Sünni. Görüntüde Müslüman ama mezhep farklılığı bunları da birbirine düşürmüş. Lakin Musul’a geliyorsun. Musul’da 2 milyon Müslüman var. Bunlar tabii ki DEAŞ’ın buradaki etkin yapısı sebebiyle endişedeler. Fiilen bunların sayısı pozitif değil. Yani bunu şuanda koalisyon güçleri ve Türkiye kimseden destek isteksiz olarak bu işi bitirir. Ve DEAŞ pılısını pırtısını toplar nereye giderse gider. Yeter oysa bu kararı biz koalisyon güçleriyle verelim. Şu Anda bakın son zamanda bir şey söylemeye başladılar, ne diyorlar Türkiye’yi biz koalisyon güçleri içerisinde bakmak istemiyoruz. Niye, mesele şu; masada Türkiye’yi bakmak istemiyorlar sıkıntılar bu. Şimdi Türkiye masaya oturursa o süre natürel oysa orada devren değişecek. Geçmişte de koşul böyle oldu. Ünlü 1 Mart tezkeresi olayında da bana tarafından o süre Türkiye’nin yanlışı odur, çıkmamalı ve biz orada elbette olmalıydık. Eğer biz o gün orada olmuş olsaydık. Bugün Irak’ın kaderi Allah’ın izniyle böyle olmazdı. Biz tabii istenmediğimiz yerde olmayız dedik çekildik. Ondan sonrada istedikleri gibi at oynattılar ve orayı istedikleri gibi parsellemeye başladılar. Acilen gelinen nokta manâlı. Biz Başika’da acilen 700’ e yakın askerle malzeme varız. Musul’a yakın bir noktadayız. Buradaki gelişmeler şuanda bizim de kontrolümüz aşağı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız.”

“Ülkeme darbe yapan nasıl mağdur oluyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün inlerine yeni girilmeye başlandığını, terör örgütü PKK’da bile bu dek in görülmediğini ifade etti. Darbecilerin mağdur gibi gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Erdoğan, yurt dışına kaçanlarla ilgili yeni bir hazırlığın içinde bulunduklarını açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:

“Şimdi bir şey tutturdular, mağdur mağdur mağdur. Fazla mağdur olan var diyorlar. Eğer mağdur diyorsanız, mağdur benim 241 şehidimin yakınlarıdır.2 bin 194 gazimizin yakınlarıdır, belli başlı mağdur onlar. Ülkeme darbe yapan nasıl mağdur oluyor. Ülkemi yıkmaya çalışan, bu dek şehidimiz bu kadar gazimiz olmasına niçin olanlar nasıl oluyor da bunlar mağdur oluyor. Bakın nerelerden ne tür kasalar, bakımlı evraklar çıkıyor. Daha neler çıkacak durun bakalım. İnlerine yeni yeni giriyoruz, başka inler çıkıyor. PKK’da bile bu kadar in görmemiştik. Bunlar şehrin merkezindeki inler öbürü dağlardaki inler. Onun için üstüne üzerine gideceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ve temenni ederim ancak, bunlara konut sahipliği yapanlarda bunlardan bir dert görsün. Bunları yurt haricen saklayanlar var ya, bunlara konut sahipliği yapanlar var ya, biz şuanda yeni bir hazırlığın da içindeyiz. Birçoklarını buraya görevli olanlardan gidenlerden vesaire geri çağırıyoruz. Belirlenmiş süre vereceğiz, geldiler geldiler, gelmediklerinde gereğini yapacağız. Çünkü bu vatanın evladı olan buraya kazanç, bildiği doğruları ilgili mercilere anlatır, anlatmıyorsa bedelini öder. hiç olmazsa biz de bu bizim vatandaşımızdır demeyiz. Yakalandığı yerde de gereğini yaparız.”

“Yenikapı ruhunu tanımıyorum demek bir şey kazandırmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’da düzenlenen tarihi mitingi hazmedemeyenler çıktığını anlatarak, “Bu ülkede ilk kez öz tenkit vermesi gerekenler devletin kapılarını millete kapatan, devletle vatandaşı karşı karşıya getirenlerdir. Yıllarca kendini yegane sahibi olarak gören bu kişilere düşen devir evvela FETÖ’ye bölge açan geçmişleriyle hesaplaşmaktır. Ola Ki 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar yaşanmasaydı bu ülkede FETÖ var olabilir miydi? Siyasetin alanı müdahalelerle kısıtlanmasaydı FETÖ bu değin büyüyebilir miydi? 17-25 Aralık’tan beri FETÖ’ye aleyhinde verdiğimiz mücadelede yalnız bırakılmasaydık 15 Temmuz ihaneti yaşanır mıydı? İşte 7 Ağustos dedik, eğlence ettik çağırdık. Bir Yenikapı’dan bir yeni ruh oluşsun dedik lakin dahası baktık ama, hazmedemeyenler de çıktı. Hatta gelmek istemeyip de aracılar vasıtasıyla gelmesi temin edilenler sonradan ben böyle bir Yenikapı ruhunu tanımıyorum demeye başladılar. Tanısan ne olur tanımasan ne olur aslolan milletin tanımasıdır. Oraya gelen 5 milyon bunu tanımış oraya gelmiş. Birde ekranları başından asgari 5 milyon onu izlemiş, 10 milyon. üstelik bunun yansıması var dünyaya. Tüm bunlar bu kadar açık net ortadayken ben böyle Yenikapı ruhunu tanımıyorum aramak bir şey kazandırmaz. Yapmanız gereken nedir, o gün oradan tecelli eden ruha üçgenin taban olmayan kenarı uydurmaktır. Eğer ayak uydurmazsan sen kaybedersin, o alana gelenler yok” dedi.