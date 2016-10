Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koalisyon güçleri şimdi bizimle beraber hareket ediyor. Koalisyon güçleri niçin PYD ile YPG ile hareket ediyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. 63 ülke koalisyon güçlerinin içinde. Hele NATO ülkeleri var, onların stratejik ortağı biziz. derhal teröristleri eğitenleri anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

Kılıçarslan Kent Meydanı’nda düzenlenen toplu başlangıç ve esas atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yeniden Yapılanma Bakanı Lütfi Elvan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve binlerce vatandaş katıldı.

Törende bir selamlama konuşması yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Sayın Cumhurbaşkanım önünüze engeller çıkardılar. En son 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Fakat her türlü engele ihanete karşın dimdik durdunuz ve şu anda hamdolsun Konya meydanında Konyalı hemşehrilerimizle buluşmuş oldunuz” dedi.

Başkan Akyürek, açılışı yapılacak ve temeli atılacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Konya’nın son 13 yıl içerisinde büyük bir atılım içerisine girdiğini belirterek, açılışı yapılacak ve temeli atılacak yatırımların uğurlu olmasını diledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, “Sayın Cumhurbaşkanım, Konya’yı daha önce ziyaret ettiğinizde sizi Başbakan olarak karşıladık, Cumhurbaşkanı olarak uğurladık. Hep sizin arkanızda olduk ve sonuna kadar olacağız. Hiç kimse belirsizlik etmesin PKK’yı da, FETÖ’yü DEAŞ’ı da ve bu ülkeye yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudret bizde mevcuttur. İçerde ve dışarıda hiç kimse Türkiye’nin zaafa düştüğünü zannetmesin. Irak Başbakanı İbadi’ye bir defa daha aramak istiyorum: Bilinsin ancak Türkiye ve Irak daima dosttur. Siz Aralık 2014 davetli olarak Türkiye’ye geldiğinizde Türkiye’de ve Irak’ta terör örgütlerine karşısında birlikte hareket etme kararı almıştık” dedi.

“15 Temmuz Türkiye’yi bir vagon olarak bakmak ve uygulamak isteyenlerin bir operasyonudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek 30 defa Konya’yı ziyaret ettiğini belirterek, “Konya’yla ayrılığımız bu sefer biraz uzun sürdü. Yaklaşık 10 aydır sizlerle hasret gideremedik. Konya 15 Temmuz’da hakkın yan sağlam duruşunu bir kere daha gösterdi. Konya’ya geldik. Toplu başlangıç törenleri bizim hizmet anlayışımızın yaklaşık olarak bir alameti farikası haline gelmiştir. 2 milyar liralık bir eser hizmetle buluşuyor. Bu söz ola beri gele olmaz, bu yürek işidir. 15 Temmuz niye oldu? 15 Temmuz işte bu yatırımı hazmedemeyenlerin bir operasyonuydu. 15 Temmuz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine dahil etmemek istemeyenlerin operasyonudur. 15 Temmuz Türkiye’yi bir vagon olarak bakmak ve uygulamak isteyenlerin bir operasyonudur. Kiminle vurdular bizi; bizim uçaklarımızla, bizim helikopterimizle, bizim silahlarımızla. 241 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var. Şehitler başımızın üstünde. İşte o akşam o bombaları yağdıranlar zannetmişlerdi oysa biz güçlüyüz. F-16’lar, helikopterlerden yağan bombalar, tanklar, silahlar enerjik. Bilmiyorlardı ancak yeryüzünde güç Allah’ın halifesi olan insandadır. Yeter oysa o halk şahadet makamına içten yürüsün. Bu halk müziği gerçekten aziz bir millettir. Biz milletimizle onur ediyoruz, kibir duyuyoruz. Sizler uçakları da, tankları da susturdunuz ve sonunda 15 Temmuz’un galibi bu aziz insanlar, Türk milleti oldu. Kardeşlerim, duracak mıyız, durmayacağız, yola aynı şekilde devam edeceğiz. Kararlıyız, ne zamana kadar kıyamete değin bu kararlılığımız devam edecektir. Şu Anda konuşuyorlar. Birinci darbe 17-25 Aralık’mış, ikinci darbe 15 Temmuz atlatılmış, acilen üçüncü darbe gelecekmiş. Şair ne diyor, ‘yürüyeceksin ırk yürüyecek arkandan’. 15 Temmuz bunun en güzel ifadesi oldu. Birileri ne dediler Almanya’ya iltica, İtalya’ya iltica etti. Bilmiyorlardı ancak eğer lider taşın arkasına saklanırsa ırk dağın arkasına saklanır. Ve meydanlara dediğimizde, ölümüne dediğimizde benim aziz milletim 81 vilayette meydanlara yürüdü. Lakin bu Konya bir başka. Elektrik kesiliyor yine meydana, su kesiliyor yeniden meydana. Komut bekleyin biz biliyoruz Konya’nın yüreğinin nasıl olduğunu, herkes meydana dendiğinde tekrar koşarız” dedi.

“Ortaya çıkan kararsızlık döneminde kimlerin nasıl pozisyon aldığını unutmadık değil mi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ezan okunmaya başlaması üstüne konuşmasına ara verdi. sonradan vatandaşların “Vur vur inlesin Pensilvanya dinlesin” sloganları arasında konuşmasına sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yalnızca bizim ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002’den bu yanlamasına yaşadığımız badireleri şöyle bir gözden geçirelim. Nice karanlık olaylar arka arkaya geldi. Davos’u hatırlarsınız değil mi? One minute olayı, Mavi Marmara gemisinin saldırıya uğraması. sonradan Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve MHP’yi tasarı etme operasyonları. 7 Şubat MITOS krizi ile yapılan abluka ile açık konuşmak gerekirse bir çaba yürütüyor ama bunu açıklayamıyorduk. 2013 yılına geldiğimizde önce Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimi ile her şey birazcık daha netleşmeye başlamıştı. 2014 mahalli seçimleri, Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı, 2015’de 7 Haziran ve Kasım’daki seçimler. Ortaya meydana çıkan tereddüd döneminde kimlerin nasıl pozisyon aldığını unutmadık yok mi? Bölücü örgütün bir izahı olmayan bir şekilde çukur hendek eylemleriyle nasıl saldırdığını, Diyarbakır’daki Yasin Börü’yü nasıl şehit ettiklerini unutmadık değil mi? Ülkemizde kanlı eylemlere başlayan DEAŞ da bu kervana katıldı. Canlı bomba saldırısı, düğündeki şehitlerimiz. O güne kadar sustuk, sabrettik, arkasından Cerablus’a ılımlı muhaliflerle birlikte girdik. acilen Cerablus halkı yerleşmeye başladı. acilen Rai’den güneye içten ilerliyoruz” dedi.

“Koalisyon güçleri neden PYD ile YPG ile hareket ediyor bunu anlamakta zorlanıyoruz”

“Bu milletin güvenlik güçlerini de herkes bilecek, kimdir bilecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koalisyon güçleri acilen bizimle beraber hareket ediyor. Koalisyon güçleri niçin PYD ile YPG ile hareket ediyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. 63 ülke koalisyon güçlerinin içinde. Hele NATO ülkeleri var, onların stratejik ortağı biziz. şimdi teröristleri eğitenleri anlamakta zorlanıyoruz. Koalisyon güçlerinin içinde yer alanlar lütfen siz DEAŞ ile mücadeleyi PYD ile YPG ile değil, gelin 63 ülke bu DEAŞ’ı halledemiyorsa yöneticiler olarak biz bu işi bırakalım. Kimmiş bu YPG, PYD. Fakat oyun başka, burada bir kapan var. Oyun bizim üzerimizde oynanıyor. Kusura bakmasınlar biz bu oyuna ne Suriye’de, ne Irak’ta prim vermeyeceğiz. Siz bize bu yetkiyi verdiğiniz sürece biz bunlara prim vermeyeceğiz. Bakın ne diyorlar; Biz PYD ve YPG’ye silah desteğini vermeye devam edeceğiz. Nerede diyorlar Amerika’daki seçim kampanyalarında diyorlar. Yazıklar olsun. Senin de NATO’daki ortağın PYD mi, YPG mi, Türkiye mi? Eğer Türkiye ise bizimle oturacaksınız, işbirliği yapıp gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

“Her terör örgütünden her türlü ihaneti ve kahpeliği bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her terör örgütünden her türlü ihaneti ve kahpeliği beklediklerini ve ona kadar de hazırlık yapmaya çalıştıklarını açıklama ederek, “15 Temmuz darbe girişimi fakat iradesini bir şarlatana teslim etmiş olanların yapabileceği bir ihanettir. Allah bize hafıza verdi. İşte bu yapının içinde olanlardan 15 Temmuz’dan sonra gerçek anlamda vicdan azabı duyan pek az kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyordum, ‘tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet.’ Lakin bir şey daha diyordum, inlerine gireceğiz inlerine. Girdik ama bitmedi devam ediyor. Kaçacak delik arayacaklar. Şu Anda yeni uygulamalar geliyor. Yakında bunları da göreceksiniz. Biz biliyoruz ki FETÖ PKK’dan daha tehlikelidir. Bunların gözleri var görmüyor, duymuyor, kalpler mühürlü. Kendileri bilirler. Millet ve devlet olarak bu örgütüne bakışımız da, MGK’da aldığımız kararla PKK’ya, DEAŞ’a bakışımız da budur. Kendi itikadi sapkınlıkları kendilerini ilgilendirir. Devletimizin şefkat kolları da herkes açıktır. Gelsinler bildiklerini anlatsınlar, pişmanlıklarını dile getirsinler, hukuk onlara rahatlık sağlar. Marmaris’te bu kardeşinizi, eşimi, damadımı almaya gelenler, bunlar yakalandıklarında emniyet güçlerimizi bunları öldürdü mü? Hayır, aldı adalete teslim etti” dedi.

“Ülkemizin düşmanı kim varsa kökünü kurutmadan bu mücadele bitmeyecek”

Halkın idam talepleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim bu haklı bir taleptir. Batı ne derse desin beni ilgilendirmiyor, beni milletim ilgilendiriyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğunda idam var mı, var. Bunun kararını neresi verir, parlamento verir. Parlamento nasıl idamı kaldırdıysa, kararını vermelidir. İcra gereğini yapmalıdır. Bana gelirse ben onaylarım. Ben 241 şehidimizi, terörde Mehmetlerimizi şehit eden katilleri unutamam. Onlar bunun bedelini ödemelidir. Bunların af yetkisi bize ait değildir, onların annelerine, babalarına aittir. Bu konuda biz konuşamayız, Batı konuşamaz. Yasalarımız yetkiyi parlamentoya vermiş. Bazılara diyor fakat 15 Temmuz’un ardındaki yapılan operasyonlarda geniş çerçeveli hareket ediliyormuş. Kusura bakmasınlar kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Asıl mağdurlar 241 şehidimizin, 2 bin 194 gazimizin yakınları. Katillerin yakınları mı mağdur. Bu ne mantık. Böyle şey olabilir mi? şu anda yapılan işlemler 15 Temmuz gibi bir ihanet karşısında yapılanların asgarisidir. Türkiye hak terazisini gözeten bir ülkedir. Cezaevlerindeki cefa iddiaları yalandır. Biz, olur ya darbe başarılı olsaydı FETÖ mensuplarının bize ve milletimize neler yapacaklarını mükemmel biliyoruz. Mahkemede hesap devretmek üzere tutuklanmış çok mu? Görevden almalar, temizlik şart. Başlıca bu darbenin hesabını hakkıyla sormamak milletime ihanet olur. Ülkemizin düşmanı kim varsa kökünü kurutmadan bu çaba bitmeyecek. Tek insanlar, tek sancak, tek vatan, tek devlet bunu unutmayacağız. Varsa diğer iddiası olan, başka niyeti olan, cesurca ortaya çıksın kozlarımızı paylaşalım. Terör örgütlerini maşa olarak kullanarak üzerimize gelenler bilsinler oysa bu maşalar eninde sonunda kendilerini yakıt. Bu bir tehdit yok, yalnızca bir ikazdır. Çünkü biz 1984 yılından beri aralıksız olarak yaşadığımız terör meselesini biliyoruz. Bunun için terör örgütleri üzerinden bölgemizi yeniden yapılandırmak isteyenleri ikaz ediyoruz. Her kim FETÖ’yü kucağında taşıyorsa bu örgütün eninde sonunda zehrini oraya akıtacağını mükemmel bilmelidir. Her kim PKK’yı kucağında taşıyorsa bu örgütün bir gün orada da patlayacağını bilmelidirler. Her kim DEAŞ’ı el aşağı destekliyorsa bu örgütün mutlaka kendi başlarına da musallat olacağını bilmelidirler. Bizim bütün terör örgütlerinin tamamını da reddetmemizin ardından işte bu 35 yıllık deneyim yatmaktadır” dedi.

“Bizi Başika’ya ziyafet ettiniz, şimdi çıkın diyorsunuz, kusura bakma”

Türkiye’nin kimsenin toprağında, kimsenin egemenliğinde gözü olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz, bölgemizdeki kardeşlerimizin geleceğini teminat altına almak için bugünden yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bugün Suriye’de, Irak’ta terör örgütlerinin karşısına dikilmez isek, bölgeyle ilgili hesapları bozmazsak yarın bunun bedelini defalarca birlikte ödeyeceğimizi biliyoruz. Bazıları diyor ki Başika’dan çıkın, çekilin. Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya oraya gelmedik ama. Başika’ya bizi ağırlama eden sizsiniz. Bizi Başika’ya ağırlama ettiniz, derhal çıkın diyorsunuz. Kusura bakma, orada benim soydaşlarım, Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerim var, bize, gelin muavin olun diyorlar. Sayın İbadi, henüz Sayın Davutoğlu söyledi, bizi ziyarete geldiğinde kanımca kendisi talebini yaptı, onun üstüne biz de oraya gittik. Derhal oradan çekilmek, kusura bakma. şu anda koalisyon güçlerine biz talebimiz, arkadaşlarımız bugün yarın iletecekler. Biz Irak’ta Irak’ın birliği beraberliği için koalisyon güçleri içerisinde yerimizi almakta kararlıyız. Koalisyon güçleri Türkiye’yi istemiyorlarsa B planımız devreye girer, o da olmuyorsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir, bunu böyle bilsinler. Kimse bizi içişlerine karışmakla itham etmesin. Biz yalnızca kendi vatanımızın, kendi milletimizin geleceğini teminat altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadele bölgedeki tüm kardeşlerimizin güvenliğinin saklanması anlamına geliyor. Şu bir gerçektir. Türkiye güvendeyse bölgedeki herkes için bir umut vardır. Yaşadıklarımızdan ders alarak daha güçlü, daha büyük bir Türkiye için niyetlenmek ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenen herkesin boynunun borcudur.”

“Milletim başkanlık sistemi diyor”

“Türkiye’nin son 14 yılı demokrasiden ekonomiye güvenlikten adalete kadar her alanda çok varlıklı tecrübelere sahip olduğumuz bir dönem olmuştur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce cumhuriyet tarihimizin en uzun istikrar ve güven ortamını yaşadık. Ne darbe teşebbüsleri, ne vesayet girişimleri, ne terör saldırıları, ne küresel krizler bu ortamı bozmaya yetmemiştir. Fiili bir durumla karşısında karşıyayız. Bu durumun zemini 2007 yılında cumhurbaşkanını aracısız olarak halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğiyle oluşturuldu. Şu Anda milletim ne diyor, yapılan kamuoyu araştırmalarına baktığımızda milletim Başkanlık sistemi diyor. Milletim diyor, ben de diyorum ama parlamentodaki siyasi partilerimize, ‘Hakimiyet şartsız milletin değil mi? Gelin millete götürün, eğer milletim bu işe evet diyorsa şanslı olsun diyelim ve başkanlık sistemine adımı atalım. Sorun şahsımdan değil, şahsımın yönetim anlayışından kaynaklanıyor. İstiyorum ki patinaj yapmayalım şipşak yola devam edelim. Çünkü yapacağımız çok meslek var. Onun için de ve milletin meseleleri konusunda aktif bir rol oynamaya mecburuz onun için de çabucak adım atmamız lazım. Artık siyaset kurumunun millete verilmiş sözlerden de hareketle bu verilen sözü yerine getirmek görevidir diye düşünüyorum. Onun için bir sonraki tercih de milletin karşısına siyasi partiler çıktığında, yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını belirlemek mecburiyetindedir. Ben milletime verdiğim sözlerimi yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim. 2007’de hukuken, 2014’den itibaren gerçekte, bizatihi kendisi siyasi konumda olan cumhurbaşkanlığı uygulaması sistemin restorasyonunu gerekli hale getiriyor. Bilhassa 2011 yılından itibaren bu sorunun çözümünü de taşıyan yeni bir anayasa yapılmasını savunuyoruz. Siyaset kurumunun yeni tüzük ve başkanlık sistemi konusunda inisiyatif alması partilerimizi zayıflatmaz tersine şiddet kazandırır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının peşinde çeşitli yatırımların toplu açılış ve esas atmasını gerçekleştirdi.