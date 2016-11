Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK, polis ve yargı içinde bunlar hala var

Beştepe Irk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Polis Akademisi “Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti” Konferansı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TSK, polis ve hak içinde FETÖ’nün hala olduğunu belirtti.

Suriye ve Irak konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ve Irak konusu Türkiye için enerji meselesi değildir, siyasi etkinlik alanını genişletme meselesi değildir, keyfe üzüntü bir mesele hiç değildir. Bu mesele bizim için ilk önce bir beka meselesidir” dedi.

“Sorunları kaynağında çözeceğiz, kapıya geldikten daha sonra değil”

Tek insanlar, tek sancak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vatan kolay basit elde edilmedi. Fazla şehit verdik. 780 bin kilometrekarelik bu vatan toprakları üstünde kimse hesabı girmesin, faturasını ve bedelini çok ağır öderler, ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni güvenlik konseptine ilişkin konuşan Erdoğan, “Bundan Böyle tehditlerin kapımıza dayanmasını, canımızı acıtmasını beklemeyeceğiz. İçeride ve dıştan hangi korkutma laf konusu olursa olsun biz üstüne gideceğiz. Sorunları kaynağında çözeceğiz, kapıya geldikten daha sonra yok. Buradaki güvenlik kavramı sadece asayişi, sınırların korunmasını kapsamıyor. Savunmadan emniyete, adaletten sağlığa, ekonomiden ulaşıma, enerjiden eğitime, bilişimden şehirleşmeye her konu yeni güvenlik konseptimizin içindedir. Biliyoruz fakat günümüzde tüm hızı ile süren küresel çaba her alana sirayet etmiştir. Hudut güvenliğinizi istediğiniz kadar iyi sağlayın ekonominizi güvenceye alamamışsanız o sınırlar kendi kendini tehdit ederek çöker. Siz istediğiniz dek en çağdaş teknolojileri kullanarak çok iyi bir asayiş düzeni kurun, enerji güvenliğinizi sağlayamamışsanız hiçbiri bir şeye haylaz. Ülkemizin yeni emniyet konsepti tüm alanları kapsamakla birlikte mutlaka önceliklerimiz olacaktır ve vardır. Terörle uğraş bu önceliklerin başında geliyor” diye konuştu.

“Biz Türkiye olarak gidip oraya yerleşecek değiliz”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece kendi toprakları ile sınırlı olmadığını, terörizmin hudut aşan özelliği sebebi ile Türkiye’nin mücadelesinin de geniş bir alanda sürdüğünü kaydeden Erdoğan “Suriye ve Irak’ta yürüttüğümüz operasyonlar bu ülkelerin topraklarına göz dikmemizden kaynaklanmıyor. Ülkemize yönelik terör tehditlerinin kaynakları bu ülkelerde olduğu için Suriye’de ve Irak’ta askeri varlık bulunduruyoruz. Sabrettik, hiç bulaşmadık. Lakin ne vakit ancak Gaziantep’teki kına töreninde 56 vatandaşımız canlı bomba ile şehit edildikten sonra ‘artık ummak yok gireceğiz’ dedik. Ertesi günden itibaren ÖSO ile Cerablus’a girdik. bir anda DEAŞ oraları terk etmeye başladı. Onunla kalmadık, ardında Rai’den girdik. Rai’den DEAŞ ayrıldı. Ama bizim başından itibaren söylediğimiz bir şey var, Batılılara söyledik, hepsine söyledik, öncelikle Amerika almak üzere hepsine söyledik, terörden arındırılmış kuzeyde bir alan dedik. Buna ‘güzel, içten söylüyorsunuz’ dediler ama hiçbir süre bizimle hareket etmediler. Ne vakit oysa biz girdik ‘oturalım, konuşalım’ demeye başladılar. Biz şimdi El Bab’a dayandık, El Bab’ı batıdan kuşattık. Yetmez. Biz oradan Mümbiç’e dürüst gideceğiz. Çok meraklı olduğumuz için yok, ‘Mümbiç’te PYD-YPG var, onlar da orayı terk etsin’ dedik. ‘Gidecek’ dediler. Şu ana değin bir arz gittiğini söylüyorlar. Biz PYD-YPG’nin orayı boşaltmasını istiyoruz. Çünkü o topraklar bu terör örgütlerinin toprakları yok, Arapların toprakları. Oraya gelsin Araplar yerleşsin. Biz Türkiye olarak gidip oraya yerleşecek değiliz. DEAŞ ile mücadelede dostça misiniz, Rakka’ya mı müdahale edelim diyorsunuz? Gelin Rakka’ya beraber müdahale edelim. Rakka’ya YPG-PYD ile yok, onlar terör örgütü, ne işin var senin terör örgütü ile. Türkiye ile koalisyon güçleri biz beraber bu işi yapamıyorsak, orada 2 bin DEAŞ’lıyı söküp atamıyorsak yazıklar olsun bize, nasıl devletiz biz? Şimdi bekliyoruz. Temenni ederim ancak bu konuda bir birliktelik olur ve Rakka’yı da DEAŞ terör örgütünden temizleriz. Böylece güneyimizden bir terör tehdidini edinmek istemiyoruz. Aynı şey Irak’ta. Musul… Musul’un kuzeyinde Telafer ve Sincar. PKK hemen Gaz Lambası’in yanına yeni bir adım daha atıyor, Sincar’ı da kendisi için tıpkı Gaz Lambası gibi bir terör bölgesi yapmak istiyor. Sincar dağlarından bize saldırı gibi bir havası var. Onlara bunu da yar etmeyeceğiz, hesabını onlara soracağız. Orada da koalisyon güçlerine gerekeni söyledik. Gelin beraber çalışalım, burayı temizleyelim. ‘Peki’ diyorlar, acilen askerimiz en üstteki düzeyde görüşmeleri sürdürüyor, biz de bunların takibini yapıyoruz. Ülkemizde öyle çok canlı bomba saldırısı gerçekleştiren DEAŞ gücünü Suriye’den ve Irak’tan alıyor. 30 yılı aşkın bir süredir ülkemizde kanlı eylemler yapan PKK terör örgütünün üsleri Irak ve Suriye’de. Kandil’deki PKK üslerini Irak devleti yok etti de biz mi engel olduk. Ben önceki dönemde Maliki’ye ‘Sayın Maliki, Kandil’e müdahale eden’ dedim. ‘Bizim gücümüz yok’ dedi. ‘Eğer siz etmiyorsanız biz ederiz’ dedik. ‘Edin’ dediler, biz bu kez Gaz Lambası’e müdahale ederken acaba birileri müsade verecek mi diye bakmadık. Uçaklarımızı kaldırdık Gaz Lambası’e müdahale yaptık. Bugün de yaparız, yarın da yaparız. Bize korkutma oluşturuyor da onun için. Sincar benzer şekilde. Telafer… Çözülmesi gerekli. Çözülmezse Telafer de bizim için sıkıntılı bir yer. Orada aslında 400 bin Türkmen var. Yarısı Şia, yarısı Sünni ayrı bir mesele lakin hemen o kadar bir korkutma sebebi ile boşalma var ki 6 bine düştü. Buraları bizim denetim altına alıp buraların sahiplerini buralara döndürüp iskan etmemiz lazım. Hemen Şengal’de benzer bir mücadele içinde olan PKK’nın önünü Irak devleti kesti de biz mi mani olduk. Suriye devleti kendi toprakları içinde cirit atan PKK’nın uzantısı PYD-YPG, DEAŞ’ı tepeledi de biz mi elini tuttuk. Ne PKK ile ne DEAŞ ile baş edemeyen bu ülkelerde göz göre göre mezhep çatışması fitili ateşlenirken biz nasıl burada rahatça oturabiliriz. Sorunun kapımıza dayanmasını, canımızı yakmasını beklemeyeceğiz. Öyleyse PKK, DEAŞ, mezhep çatışması tehdidini kaynağında önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Suriye’de terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabamızın önüne kimse geçemez. Ne yapıp edip Suriye sınırımızı bütün terör örgütlerine aleyhinde tehlikesiz ışık halkası getireceğiz. Irak’taki terör ve mezhep çatışması tehditleri konusunda da aynı şekilde askeri şiddet destekli etkin politika izlemeye devam edeceğiz. Kendi ülkesinde egemenliğini tesis edemeyen, topraklarına başat olamayan, terör örgütlerinin canımıza acıtmasına mani olamayan hükümetlerin Türkiye’yi eleştirmeye hakları yoktur. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini karşılamak için ne gerekiyorsa onu yapmaktan imtina etmeyecektir” şeklinde konuştu.

“Bu mesele bizim için ilk olarak bir beka meselesidir”

Suriye ve Irak meselesinin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bölgemizde yoğun bir askeri ve siyasi etkinlik içinde olan güçlere verdiğimiz mesajı burada bir kez daha tekrarlıyorum, ekranları başında bizi izleyen milletimize de sesleniyorum, Suriye ve Irak konusu Türkiye için enerji meselesi değildir, siyasi etkinlik alanını genişletme meselesi değildir, keyfe keder bir mesele hiç değildir. Bu mesele bizim için öncelikle bir beka meselesidir. Suriye ve Irak kaynaklı tehditleri çözmeden 2023 hedeflerimize ulaşma imkanımız bulunmuyor. bununla beraber bu mesele bizim için bir insani meseledir. Her iki ülke halkı ile bin yıllık kardeşlik hukukumuz var. Suriye’de Irak’ta çatışmalar başladığında oradaki halk hemen Türkiye’ye yöneldiler. Bu 3 milyon nereden geldi? 2 milyon 700 bini Suriye’den, 300 bini Irak’tan geldi. Niye buraya geldiler de diğer bir yere gitmediler? Batı ‘10-20-30 bin alırım’ diyor. Türkiye 33 milyon aldı. Mali bütün harcamaları yapan Türkiye. Ne verdin şu belli başlı kadar? Önemli bir şey apaçık yok. Tıpatıp geçmişte Balkan ülkelerinden Kafkasya’dan olduğu gibi güney komşularımızdan milyonlarca mazlumu bir kardeşin bir kardeşe olan hissiyatı ile bağrımıza bastığımız gibi. Bu ahali büyük bir irk. Bu irk elindeki ekmeğini kalkıp kardeşi ile ikiye bölen, bir tas çorbasını kardeşi ile beraber yudumlayan bir ahali. İşte bunu 15 Temmuz gecesinde gördük. Tüm insanlığa o gece benim milletim bir ders verdi. Bu ders bir demokrasi dersiydi. Bu dersi verirken kimseden iane beklemedi. ‘Ben Allah için yürüyorum, ben şehadete yürüyorum’ dedi. ülkemizin bu alicenaplığı da meselenin kökünden çözümü için uğraşmamıza engel değildir. Tam tersi kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturma çabalarımızı destekleyen bir husustur. Bu koşul bununla beraber yeni güvenlik konseptimizin kendimizle birlikte kardeşlerimizin de huzurunu kapsadığını gösteriyor. O Kadar ya yanı başınızda yangın varken siz kendinizi nasıl güvencede hissedebilirsiniz? Keza kardeşlerimizin ayrıca kendimizin güvenliğini sağlayana değin Suriye’de ve Irak’ta faal politika izlemeyi sürdürmek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“TSK’nın içinde, Polis Teşkilatımızın içinde, yargının içinde hala bunlar var”

FETÖ’nün hala devlet kurumları içinde olduğunun altını çizen Erdoğan, “Çevremizdeki tehditlerle mücadele ederken, bunların içimizdeki araçlarına ve uzantılarına karşısında gereken her tedbiri alacağız. 17-25 Aralık polis adalet darbe girişimi sonrasında aldığımız tedbirlerin faydasını 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Aradan geçen 2.5 yılda bütün eksiklerine rağmen o tedbirleri almamış olsaydık 15 Temmuz gecesini fazla daha kanlı, tehlikeli geçirirdik. Türk milleti ülkesini ve devletini bu ihanet şebekesine şüphesiz teslim etmezdi. Fakat bugün 248 şehidimiz yerine olur ya 248 bin, 2.5 milyon şehitten söz ediyor olurduk. Devletin bu ihanet çetesinden ayrıntılarıyla temizlenmediğini biliyoruz. Fazla açık söylüyorum, hala TSK’nın içinde, Polis Teşkilatımızın içinde, yargının içinde hala bunlar var, devletin dağıtılmış kurumlarının içinde hala bunlar var. Bunu bilmenizi istiyorum. Sorumluluk makamında olan bir Cumhurbaşkanınız olarak söylüyorum. Çünkü bu ülke bizim, bu irk bizim. Ne ülkeyi bunlara yedireceğiz ne bu milleti bunlara ezdireceğiz. Gereği ne ise bunu yapacağız. Çünkü ecdat bize bunların mantalitesi içinde bir ülke devretmedi. Tweet’lerinden duymuşsunuzdur ‘o bize şah damarından daha yakın’ diyor. Sizin şu anda okuduğunuz okuldan geçen birisi bunu diyor. Şu ülkü bak. Bu açıklama o kadar tehlikeli bir ifade ancak, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz buyuruyor; ‘Size şah damarınızdan daha yakınım’ diyor. başkaca hiçbir şiddet bize şah damarından daha yakın olamaz. Bu ifadeyi göstermek küfürdür, şirktir. Nerelere oturtuyorlar, nasıl bir görünüm bu, nasıl bir beyin yıkama bu? Her şeyi yalan, riya, ikiyüzlülük üzerine, her şeyi gizlilik üstüne kurulu böyle bir şer çetesi ile mücadelenin basit olmadığı ortadadır. bununla birlikte FETÖ’nün devlet içindeki operasyonel gücünü manâlı ölçüde kırdığımızı düşünüyorum. Silahlı Kuvvetlerimiz. Güvenlik Teşkilatımız, Adliye Teşkilatımız, Ulusal Eğitim ve diğer kurumlarımız tüm ulus kurumlarımız gerçekleştirilen açığa alma ve ihraçlarla en azından saptama edilen örgüt üyeleri pasifize edildi. Bunların örgüt içinde belirle pozisyonlarda bulunanları tutuklanarak etkisiz hale getirildi. PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin devlet içindeki elemanları da birer birer tespit edilip gereken muameleye bağlı tutuluyor. Muafiyet tahtında milletvekillerinden tutunuz belediye başkanlarına varana değin terör örgütlerine araç gereç olanlar, araç gereç taşıyanlar bunun bedelini ödüyorlar. Benzer çaba meslek dünyasında STK içinde, milletlerarası düzeyde de sürdürülüyor. Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi son terörist etkisiz ayla getirene kadar devam edecektir. Bu uğraş mucizevi hal bittikten daha sonra da sürecektir. Terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadelenin siyasisi iradesini biz temsil ediyoruz, sahadaki sorumluları da siz olacaksınız. Sizler bu iradeye sahip çıkmazsanız siyasi irade tek başına neticeye ulaşamaz. Görevinizin, sorumluluğunuzun ağır olduğunu biliyorum lakin ben sizlere inanıyorum, güveniyorum” dedi.

Derya Babasız