Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atak anını yaralılardan dinledi.

Zarar Görmüş bir polis amiri şarapnel parçasının telefonuna isabet etmesiyle hayata tutunduğunu söyledi. Şarapnel parçası isabet eden telefonu inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına nişanlısı olan bir memura ise bir an önce evlenmesini söyledi. Bekar olan polis memurlarına da evlenmelerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.