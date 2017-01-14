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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:45

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SİVAS (AA) – AK Parti Sivas Yeni Seçim Birimi, Sivas Belediyesince başlatılan “Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım” adlı mektup kampanyasına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yeni Seçim Birimi tarafından yazılan mektup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere belediye binasındaki kutuya atıldı.

Mektup kampanyasının başlamasından duydukları memnuniyeti belirten AK Parti Sivas Yeni Seçmen Birim Başkanı Alperen Parlak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan 4 Aralık 2016’da yalnızım demişti. Bu bizleri derinden etkiledi. Ülkemizin bu zor günlerinde dik duruşundan ödün vermeyen, Cumhurbaşkanımızın daima yanındayız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar da davamızdan vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu Sivas

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