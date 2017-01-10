Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu

SİVAS (AA) – Sivas Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sivas Belediyesince başlatılan “Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım” kampanyasına destek oldu.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler tarafından yazılan 703 mektup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere belediye binasındaki kutuya atıldı.

Mektup kampanyasının başlamasından duydukları memnuniyeti belirten Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Meryem Beyza Güngör, “Cumhurbaşkanımızın kendisini yalnız hissetmemesi için bir proje başlatıldı. Biz de Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuz için mektuplarımızı yazdık. Yazdığımız mektuplarda duygularımız, düşüncelerimiz var. Cumhurbaşkanımıza mektupların ulaşması bizleri mutlu ediyor.” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Şerife Biçer ise “Cumhurbaşkanımızın yalnız olmadığını, onun arkasında bütün Sivas ve bütün ülkenin olduğunu göstermek için bu kampanyaya canı gönülden destek verdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Yüksel de “Belediye başkanımıza bu kampanya için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız için okulumuzda 703 mektup yazıldı. Bir nebze de olsa Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Öğrencilerimiz de Cumhurbaşkanımızın yalnız olmadığını, öğrencilerimizin gönlünde olduğunu bildirdiler.” ifadesini kullandı.