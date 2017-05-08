Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Macron’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye takriben Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da cumhurbaşkanı seçilen Macron’u bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Fransa’daki tercih sonuçlarının Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin umutları artırdığını dile getirdi.

NATO ZİRVESİ’NDE GÖRÜŞECEKLER?

Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde yüz yüze bir mülâkat yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye-Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron’un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.