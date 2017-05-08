Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hasta ziyareti

İstanbul’da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli’de yer alan özel bir hastaneye geldi. Burada çare görebilen bir yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takriben yarım saat burada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonradan buradan ayrılarak Kısıklı’daki konutuna geçti.

Murat Solak