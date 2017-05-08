Ana Sayfa   >   Güncel   >   Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hasta ziyareti

İstanbul’da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli’de yer alan özel bir hastaneye geldi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:50

Benzer Konular

İstanbul’da sağanak bekleniyor| 8 Mayıs 2017 yurtta hava durumu
Bu liseyi bitiren iş sorunu yaşamıyor
Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

İstanbul’da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli’de yer alan özel bir hastaneye geldi. Burada çare görebilen bir yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takriben yarım saat burada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonradan buradan ayrılarak Kısıklı’daki konutuna geçti.

Murat Solak

haber haberler hastane Recep Tayyip Erdoğan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com