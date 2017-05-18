Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istihdam seferberliği yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Sabancı Center’da gerçekleşen Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Onursal Başkanı Tuncay Özilhan ve çok sayıda işadamı katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektörün lokomotifliğini önemsediğini söyleyerek, “2023 hedeflerimize sizlerin ve tüm girişimcilerin çabalarıyla ulaşacağız. 3 Kasım 2002 meslek dünyamız için bir milattır. AK Parti iktidarının başarısı ne dendiğinde her zaman benzer iki kavramı söyledim. Kararlılık ve güven. Türkiye bu iki kavramı yerine getirdiği sürece her alanda kazanmıştır. 2008 küresel krizi tüm dünyayı kasıp kavururken ben, ‘Bu kriz ülkemizi teğet geçecek’ demiştim birileri bu sözümle dalga geçmişti. Potansiyelimizin büyüklüğünün farkındaydım çünkü. 2013 yılından itibaren başlayan bir dizi atak aleyhinde önemli bir uğraş yürütmek zorunda kaldık. 35 yıldır terör mücadele veriyoruz. İçeride terörle mücadele ederken, dıştan Suriye’deki iç savaşın yansımaları bize yansıdı” diye konuştu.

Seyahat olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimse bana gezi olaylarının amacının üç beş ağaç olduğunu söyleyemez, 17 -25 Aralık operasyonun adaleti karşılamak hukuku kullanmak olduğunu söyleyemez. Bölücü terör örgütünün ve onun güdümündeki siyasi partinin çukur eylemlerinin masum amaçlar taşıdığın söyleyemez. 15 Temmuz’un bu ülkeyi işgale ve milleti esir almaya yönelik ihanet girişimi olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın onun aklından belirsizlik ederim. 16 Nisan halk oylaması esnasında işlerin nasıl şirazeden çıkarılmaya çalışıldığını hepimiz gördük” biçiminde konuştu.

Bu değin mücadele karşısında bir parça takâtsizlik olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Parça yorgunluk göstermesini adi yerine getirmek gerekir. En kötüsü geride kaldı. Bunca saldırıya rağmen ayaklarımızın üstünde dimdik kaldık. 16 Nisan bitti derhal ardından o kampanya yorgunluklarına rağmen yurt dışarıda kendimize pazarlar aramaya başladık. En son ABD’ye gittik. Derhal de üç beş gün sonradan Belçika’ya NATO toplantısına gideceğiz. Türkiye’nin konumuna çok daha enerjik kılmanın gayreti içerisindeyiz. Kuvvetli ve müreffeh Türkiye için ihtiyaç olunan daha alçak yapıyı kurduk. TÜSİAD’dan devlet ve halk müziği adına yapıcı rolü oynayacağına inanıyorum. Ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün farkına varmalıyız. Biz büyük bir ülkeyiz bu sıkıntıların da büyük olduğu anlamına kazanç. Örneğin her yıl bir milyon yeni istihdam sağlamalıyız. Büyüme hızımızı baştan ihtiyaç olan seviyelere çıkartmak için tedbirler aldık. İşsizlik oranlarındaki yükselme son dönemin en üzücü gelişmesi olmuştur. İstihdam seferberliği başlatmıştık. Pek çok kurum ve kişi istihdamın arttırılması için farklı alanlara yönlendirilmiş sözler vermişti. Bunun takibi için valilerimizi görevlendirdim. 81 ilimizin valisiyle yüz yüze ve telekonferans yoluyla görüşüp bu sözlerin ne kadar yerine getirildiğini teker teker soracağım. Faizlerin bu dek yüksek olduğu bir yerde girişimcilere desteklemek baskı oluyor” dedi.

Doğancan Cesur