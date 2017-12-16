Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmaz’a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul’da Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul’da