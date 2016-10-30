Cumhurbaşkanı Erdoğandan Tezcana geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye takriben, saldırıyla ilgili olarak Açık Fikirli Valisi Ömer Faruk Koçak’tan da data aldığını gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tezcan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
30 Ekim 2016 Pazar, 23:28
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye takriben, saldırıyla ilgili olarak Açık Fikirli Valisi Ömer Faruk Koçak’tan da data aldığını gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tezcan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halen Açık Fikirli’da çare görebilen Tezcan’dan da bilgi aldığı öğrenildi.