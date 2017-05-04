Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni evine kavuştu

Şahinbey ilçesi, Narlıtepe Mahallesi’nde yer alan elektrik ve suyu olmayan bir dükkanda çevredeki vatandaşların desteğiyle yaşamış 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu’nu yeni evinde ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ihtiyar ninenin hayır duasını aldı.

Ümmühani nineye ziyareti sırasında konuşan Şahin, Devletin kimseye sırtını dönmeyeceğini ve Türkiye’nin sosyal bir devlet olduğuna aksan yaparak ihtiyar bayan için tekrar oturduğu mahallede bir konut kiralandığını ve içinin döşendiğini belirtti. Şahin, ’’Teyzemizin ne istediği önemliydi. Huzurevinde kalmak istemedi. Müstakil bir evde rahat etmek istedi. Burası eski kaldığı yere de yakın. Burası aynı çevrede sıcacık edebileceği bir konut. Teyzemiz nasıl mutlu ve huzurlu olacaksa bundan sonraki ömrünü nasıl yaşamak istiyorsa, onun dediği gibi yapalım istedik. Teyzemiz burayı istediği için kalacağı yeri güzelleştirdik. Belediyemiz zorunlu destekleri verecek. Bundan Böyle kimseye yoksul olmadan burayı çevirecek gücü var. İyiyi çoğaltmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümmühani Dağcıoğlu ise, huzurevinde kuytu edemediğini ancak evine yerleşmesiyle fazla mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine yardım eden ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan almak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Dağcıoğlu, “Buradaki komşularım da mükemmel. Benimle ilgileniyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Burası çok iyi, tam da istediğim gibi oldu. Bu süreçte de çocuklarımdan kimse gelmedi. Onlar bana sahip çıkmadı ama devletim beni yalnız bırakmadı” diye konuştu.

Yaşadığı yeni evinden fazla hoşnut olduğunu gösteren Ümmühani nine, sonradan Başkan Şahin’e evini gezdirerek uğurladı.

Orhan Erkılıç

