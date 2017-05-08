Cumhurbaşkanı talimat verdi, 70 yıllık susuzluk son bulacak

Sivas’ın 16 bin nüfuslu Divriği ilçesinde içme suyu ishale hattı bulunmadığı için yaklaşık 70 yıldır ilçe halkı su ihtiyacını bahçelerinde kurulu tulumbalar ve Çaltı Çayı’nın suyundan karşılıyorlardı.

İlçenin 70 yıllık su sıkıntısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Divriği Ulucami ziyareti esnasında kendisine iletilince, Devlet Su İşleri’ne ilçenin su sıkıntısını giderecek bir proje yapması talimatı verdi. Talimatlar üzerine başlayan proje tamamlanma aşamasına geldi. Sene sonunda tamamlanması planlanan proje ile Divriği’nin 70 takvim susuzluğu giderilecek. 2010 yılında yapımına başlanılan proje ile Çaltı Çayı’ndan alınan su arıtılarak 32 bin 700 metrelik ishali hattı ile Divriğlilere ulaştırılacak. Proje ile günde 8 bin metreküp içme suyu elde edilecek.

Konuyla ilgili tanımlama yapan Divriği İlçe Özel Idare Müdürü Muharrem Yıldız, “2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Divriği Ulucami’yi ziyareti sırasında ilçenin su sıkıntısı kendisine iletildi. Projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamlanması ile ilçe 70 yıllık su sorununu çözmüş olacak. Şuanda ilçede vatandaşlar su ihtiyacını bahçelerindeki tulumbalar ile karşılıyorlar” biçiminde konuştu.

Övünç Erden – Veysel Korkmaz