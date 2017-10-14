Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Bakan Soylu’nun oğlunun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Aristokrat ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Şimşek’ın yanı sıra çok sayıda bakan ve misafir katıldı. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Sakin kıydırırken,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şimşek da şahitlik yaptı. Düğün sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Şimşek’ın eşi Semiha Yıldırım’ın da olduğu toplu anı fotoğrafı çektirildi.

Murat Solak – İsmail Bulut

