Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz”
YOZGAT (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerel kalkınma noktasında kamu olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nın etrafında oluşturulan trüf ormanı ve trüf mantarının tanıtım programına katılan Oktay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı.
Türkiye'yi yeşillendirmeye devam ettiklerini belirten Oktay, barajların bulunduğu bölgede yerel kalkınmanın da dinamiklerinin olması gerektiğini dile getirdi.
Oktay, barajların etrafının gelir getirici kaynaklara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Bugün yapacağımız trüf mantarı dediğimiz sadece bunun bir örneği. 100 avro ile 300 avro arasında kilogramını satıyoruz. 100 dönümlük bir araziye dikim yapıyoruz ama asıl şey şu, kendi haline gelene kadar Genel Müdürlüğümüz bunun bakımını üstleniyor, verim almaya başladığımızda da bölge halkına kura usulü ücretsiz dağıtılacak. Amacımız bunun ücretsiz dağıtılması değil, bunun olabilirliğini göstermek."
Bu işi yapmak isteyen köylülere yüzde 65'e kadar teşvik verileceğini anlatan Oktay, işletme döneminde de işçilik boyutunda da teşviklerin süreceğini söyledi.
Oktay, trüf mantarının yanında bal ormanının kurulduğunu kaydederek, "Mevsim başladıktan sonra bitene kadar farklı zamanlarda sürekli çiçek açabilecek, bal üretimini sağlayacak ağaçların dikimi sağlanıyor. Orada tonlarca balın üretilip, bir marka haline dönüştürülüp buranın bir bal üretim merkezine dönüştürülmesini teknik şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.
– "Yerelden kalkınmayı sağlayacağız"
Bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını vurgulayan Oktay, muhtarlara şöyle seslendi:
"Burada bir ilçede konuşuyorum ama tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Muhtarlarımız derse ki 'Ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım.', trüf ormanıdır veya bal ormanı, 'Bir araziyi buna tahsis ederiz.' derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir, dediğimiz şey bu.
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla 'Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız.' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asla geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'te yereldeki vatandaşım balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem, bunu yapacağız. 100 avro, 200 avro, 300 avro az bir rakam değil. Bunu ihraç ettiğimiz zaman bu mümkün. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje, ilçemize hayırlı olsun."
Kuruyan her fidanın yerine yenisinin dikildiğini anlatan Oktay, Türkiye'de dikilen her 100 fidandan 85'inin tuttuğunu ama bunu artırmak istediklerini sözlerine ekledi.
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