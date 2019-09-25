Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN'nda incelemelerde bulundu, son dönemde terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin test atışlarını izledi.

Oktay, ROKETSAN'ın Lalahan'daki yerleşkesine gelişinde ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Genel Müdür Selçuk Yaşar tarafından karşılandı.

ROKETSAN'ın şeref defterini imzalayan Oktay, Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit ve diğer yetkililerden şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra son dönemde terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin test atışlarını izledi.

Oktay, başarılı lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiren, patlayıcı kablolarını kesen ve saldırı dronelarını havada imha eden ekibi tebrik etti.

– Adana'daki terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gazetecilere, ziyaretine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana'daki terör saldırısıyla ilgili can kaybının olmadığını belirten Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız şu an itibarıyla hamdolsun hepsi de taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Savunma Sanayiindeki gelişmeleri gururla izlediklerini aktaran Oktay, bu alanda yerlilik ve millilik oranının yüzde 15-20'lerden yüzde 70'lere geldiğini, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Tesisleri gezdiklerini, imkan, kabiliyet ve kapasiteleri yerinde gördüklerini dile getiren Oktay, herkesin Savunma Sanayine güvenmesi gerektiğini vurguladı.

Hem karadan karaya hem karadan havaya hem havadan havaya hem de denizden fırlatılan ve atılan füze sistemleriyle ilgili geniş bir brifing aldıklarına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Bunları yerinde görmüş olduk hem de üretim tesislerini aynı şekilde tasarım boyutlarını da tesislerde incelemiş olduk. Uydu, uzay çalışmalarımız var. Bu da ayrı bir güzelliği. Uzayda da yine fırlatma sistemlerimiz, asıl teknolojinin en yoğun olduğu alan. Orada da çok ileri aşamada burada çalışmalarımızın olduğunu, buradan da inşallah güzel haberler gelmeye devam edeceğine fiilen bir kez daha şahit olduk. Bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"SOM", "atmaca" ve "cirit" füzelerinin başarısını anlatan Oktay, "Cirit şu anda belki dünyada en iyi olduğumuz alanlardan birisi. Birçok ülkeye de ihracat yaptığımız bir alan." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, savunma sanayinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını, aynı zamanda da ihracatla ekonomiye de katkısı olduğunu dile getirdi.

– "Türkiye hiçbir alanda mandayı kabul etmez"

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesinin sorulması üzerine Oktay, şu cevabı verdi:

"Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekse ilgili diğer Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yaptılar. Bizim buradaki duruşumuz nettir, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu nettir. Nasıl bir borçla hükümeti devraldığımız ve bunu sıfırladığımız belli. Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler. Türkiye açısından bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Üzüntünün ötesinde bir şey ifade etmek mümkün değil. Bu arkadaşların çözümü Türkiye'yi mandacılık sistemine geri götürmek herhalde. Çözümü öyle görüyorlarsa Türk milleti buna asla ve asla müsaade etmez. Türkiye hiçbir alanda mandayı kabul etmez. Eğer çözümle ilgili sıkıntıları varsa sorsunlar biz onlara söyleriz. IMF'ye gitmelerine gerek yok."