Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği” dahilinde, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına manâlı katkılarda yer alan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, özgün eserleri ya da hizmetleriyle üstün yetenek belirten Türk vatandaşı ve tanıdık olmayan uyruklu kişi ya da kurumlara, Devlet adına şereflendirmek ve özendirmek amacıyla verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Fırtına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı H. Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haysiyet Alev ile Yazar Alev Alatlı’dan oluşan Değerleme Kurulu’nun önerisi üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin aşağıdaki isimlere verilmesini yerinde buldu:

Anadolu insanının derinliğinin peşine düşerek benzer derdin öbür yansımalarını ve öbür yaşantılar üzerindeki etkisini güçlü bir modern devir eleştirisiyle birlikte yansıtan; Anadolu’ya, o medeniyetler beşiğine, defalarca, yorulmadan sürekli hareket halinde olma çağrısında yer alan; taşradan gelmiş birinin gözüyle şehre bakarken, yabancılaşmaya karşı tarihimizi ve öz değerlerimizi savunan; toplumla sağlam köprüler kurarak Türkiye topraklarının hikâyesini kaleme bölge Mustafa Kutlu’ya;

Milletlerarası bilim camiasında saygın bir sosyal bilimci ve tarihçi olarak, değişik dillerde yayımlanmış eserleri, bilimsel araştırmaları ile tarih yazımında ve sosyal analizde çığır açarak çoğu konuya ışık tutan; bilhassa modernleşme dönemi tarihine “devlet”deri ziyade halk ya da toplum perspektifinden bakarak geliştirdiği çalışmalar ve Osmanlı tarihinin dönemlere ayrılmasında toprak yönetimi faktörünü baz alarak metodolojik açıdan bir ilke imza atan Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat’a;

Şelpe tekniğini sistemleştirerek el ile bağlama çalma geleneğini çağdaş dönemde temsilci; çalış teknikleriyle Anadolu’nun kültürel zenginliğini, ruhunu dünyaya aktaran; özden ve gelenekten kopmadan, yeni açılımlarla müzik sanatının sınırlarını keşfetmeyi sürdüren; icrası yanında Türk müziği literatürüne akademik boyutta da enerjik katkılar sunan ve “Ilginç Bülbül” Neşet Ertaş hakkında en detaylı çalışmayı ortaya koyan Erol Parlak’a;

Türk sinemasında müşteri oyunculuğunu aşıp canlandırdığı öbür karakterlerde kendine has yeteneği ve eşsiz performansı ile beyazperdeye unutulmaz rol kişileri ve dillerden düşmeyen replikler kazandıran; esinlendiği ülke insanlarını ve onların sorunlarını başarılı bir biçimde yansıtarak toplumsal tavrını sanatın ince diliyle ifade eden; üstlendiği rolün konumuna ağırlık vermeden, oyunculuk işinin gereğini yaparak “küçük rolün olmadığını” büyük oyuncu olarak belirten Şener Neşeli’e;

Geleneksel ebru sanatını günümüzde ve özellikle Batı dünyasında kendine özgü boyut ve yorumlarla icra etmesinin yanı sıra, kurucusu olduğu Cambridge Musikî Cemiyeti’nde Amerikalıları Osmanlı ve Türk musikîsinin nağmeleriyle buluşturan; ney, tambur ve bendirden “ses” alarak, ustası olduğu musikî enstrümanlarını üretim ettiği gibi usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yapımını öğreten; minyatürlerdeki figürlerden yararlanarak ürettiği unutulan “çeng” sazını her yerde Türk müziğine kavuşturan; başta ebru elde etmek üzere eski ve köklü sanatlarımızı erbabı olarak yaşatan Feridun Özgören’e;

Türk kültürünün bu verimli topraklardaki bekasına sönmeyen bir inanç ve azimle bağlanarak eserler veren; tasavvuf neşvesiyle “sağduyu, kalbiselim ve zevkiselim” damarlarını başarıyla bir terkibe dönüştüren; bu bütünleşmeyi hikmetli şiirlerinde, tezhip ve sulu badana resimlerinde, bilim ve sanat eserlerinde aksettirerek Türk milletine ve dünyaya armağan eden Süheyl Ünver’e ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni daha sonra bildiri edilecek bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek.