Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı
KAYSERİ (AA) – Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Hizmetlere göre bakanlıklar var ama bütün bakanlıkların politikası cumhurbaşkanının politikasıdır. Cumhurbaşkanı kendi politikasını oluşturacak ve onlara bu politikayı uygulamaları yönünde talimat verecek. Sistemin özü budur." dedi.
Karatepe, Kayseri'de bir otelde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu İstişare Toplantısı'nda, yerel yönetim politikalarıyla ilgili bilgiler verdi.
Parlamenter sistem döneminde Bakanlar Kurulunun politik bir organ olduğunu anımsatan Karatepe, şimdi ise bu politik organın tüm yetkileri ve politik pozisyonunun cumhurbaşkanına geçtiğini belirtti.
Karatepe, cumhurbaşkanının bütün politikalarını kendisinin oluşturması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Doğrudan doğruya halktan yetki aldığı için bütün politikalar kendisinin ve sorumluluk da kendisine aittir. Hizmetlere göre bakanlıklar var ama bütün bakanlıkların politikası cumhurbaşkanının politikasıdır. Cumhurbaşkanı kendi politikasını oluşturacak ve onlara bu politikayı uygulamaları yönünde talimat verecek. Sistemin özü budur. Bu kadar fazla konuda politika üretecek olan cumhurbaşkanının bu işi daha kolay yapabilmesi için de böyle kurullar düşünülmüş. Dünyadaki bütün başkanlık sistemlerinde farklı şekillerde de olsa politika kurulları vardır."
Karatepe, toplantılar sonucunda yapılması uygun görülen konuları yazacakları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerinden Hayri Baraçlı, Lütfi Akça, Tuna Koç, Tarkan Oktay ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve davetliler katıldı.
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